yeniakit.com.tr Ayık kafayla siyaset yapmanın yasak olduğu CHP’de alkol lobisinin biracı kanadı kazandı. Bira aşkıyla tanınan Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterilmesiyle CHP’de viski ve rakı lobisi kaybetti.

VİSKİ VE RAKI LOBİSİ KAYBETTİ, BİRACILAR KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı'na Muharrem İnce'nin aday olması CHP’de bira lobisinin zaferi olarak yorumlanırken kaybedenler ise viski ve rakı lobisi oldu. İnce’nin bira aşkına karşılık CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu viski sevgisiyle Hüseyin Aygün ise rakıcı kimliğiyle tanınıyor.