Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'de bira lobisinin zaferi!

Viskici Kılıçdaroğlu ile rakıcı Hüseyin Aygün, biracı Muharrem İnce karşısında kaybetti.

04 Mayıs 2018 Cuma 12:13
CHP'de bira lobisinin zaferi!

 yeniakit.com.tr   Ayık kafayla siyaset yapmanın yasak olduğu CHP’de alkol lobisinin biracı kanadı kazandı. Bira aşkıyla tanınan Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterilmesiyle CHP’de viski ve rakı lobisi kaybetti.  

VİSKİ VE RAKI LOBİSİ KAYBETTİ, BİRACILAR KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı'na Muharrem İnce'nin aday olması CHP’de bira lobisinin zaferi olarak yorumlanırken kaybedenler ise viski ve rakı lobisi oldu. İnce’nin bira aşkına karşılık CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu viski sevgisiyle Hüseyin Aygün ise rakıcı kimliğiyle tanınıyor.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 12:13
  1. Hüseyin Aygün
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Muharrem İnce
  4. CHP

YORUM YAZ

  • YakupYakup38 dk önce
    al birini vur ötekine , zıkkımın kökünü icsinler haysiyetsizler.
  • özgürözgür46 dk önce
    bunun siyasetle ne alakası var? isteyen iseğini içer. özgür bir ülkede yaşıyoruz. bunlar hiç etik değil.
  • biracının şahidibiracının şahidi50 dk önce
    ne beklenir nuri demirağ ve vecihi hürkuş un yaptığı uçakları çürütüp yerine bira ve uyuşturucu fabrikası açan kafa ilericilikten bahsediyor komik ya
  • güney maracıgüney maracı37 dk önce
    tabii siz alışıksınız fotoğraf çekilirken masadan bardakları, şişeleri kaldıran adamlara. doğal haliyle fotoğraf çektiren tanınmışlar size tuhaf geliyor.
  • osman canosman can45 dk önce
    sayın editör: .... insanların özel hayatlarından bize ne? adam içmiş, içmemiş size ne? ...
  • Mahmut TurhanMahmut Turhan55 dk önce
    Zıkkım içsinlerrrrrrr
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

3 bin 500 minik namazda buluştu
  1. 3 bin 500 minik namazda buluştu
  2. YSK'dan 3 adaya ret kararı
  3. Hindistan'da korkunç felaket! Ölü..
  4. 3 bin 500 minik namazda buluştu
  5. FETÖ ele başı atletini hediye etmiş!
  6. Güney Kore ile savunmada ortak üretim
  7. Karadenizli bu yıl rekor bekliyor!
  8. 'Barışacağız' diye çağırdıkları..
  9. G.Kore ile savunmada ortak üretim kararı
  10. Bakandan çarpıcı çıkış! Bunu yapan..
  11. Cuma Hutbesi!
  12. HDP'ten Muharrem İnce açıklaması
  13. Gül, Erdoğan'la birlikte nikah..
  14. Altında son durum ne?
  15. Ticaret savaşında gerilim düşüyor!
  16. Otomobil devinin eski CEO`suna ağır..
  17. İsrailli çocuklara 'Filistinli nasıl..
  18. İnce adaylığını WhatsApp'tan emojiyle..
  19. İnce aday oldu capsler patladı!
  20. 'Filistinli nasıl öldürülür' eğitimi
Kuveyt Türk
YPG komutanlarına gizemli suikast
YPG komutanlarına gizemli suikast
Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler