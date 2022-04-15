CHP'de bir skandal daha patlak verdi! Özel Kalem Müdürü'nden kadın personele sözlü ve fiziksel taciz iddiası
Taciz ve tecavüz vakalarının ardı arkası kesilmeyen CHP'de bir skandal daha patlak verdi. Bodrum Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürü Serkan Aloğlu'nun belediye personeli M.A. adlı kadına sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddia edildi.
CHP'li Bodrum Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürü, evli ve iki çocuk babası Serkan Aloğlu'nun belediye personeli M.A. adlı kadına sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddia edildi.
Yeni Asır'ın haberine göre; olay Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde meydana geldi.
Belediyenin Özel Kalem Müdürü Serkan Aloğlu, birlikte yemeğe çıktığı başkanlık biriminde de bir dönem görev yapan belediye personeli M.A. adlı kadınla bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.
Gözaltına alındı
Tartışmanın büyümesi üzerine Aloğlu, M.A.'ya sözlü ve fiziki tacizde bulundu. Genç kadın yaşadığı kabus sonrası çareyi restoranın tuvaletine kaçmakta buldu. Restoran çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri Serkan Aloğlu'nu gözaltına aldı.
Bodrum Belediyesi'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İdari ve adli süreç tamamlanana kadar Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.