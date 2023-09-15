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Siyaset CHP'de bir isim daha adaylığını açıkladı! Kılıçdaroğlu'na ağır sözler...
Siyaset

CHP'de bir isim daha adaylığını açıkladı! Kılıçdaroğlu'na ağır sözler...

Yeniakit Publisher
2023-09-15 16:59:00 - 2023-09-15 17:16:09
CHP'de bir isim daha adaylığını açıkladı! Kılıçdaroğlu'na ağır sözler...

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den sonra Örsan Öymen de genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Adaylık açıklamasını CHP Genel Merkezi'nde yapan Öymen, "CHP'de bir değişim olmadığı müddetçe belediye seçimlerinde de başarılı bir sonucun alınma olasılığı da düşüktür." dedi.

"Partide oligarşik bir yapı oluştu. Kararlar 5-10 kişi tarafından veriliyor." ifadeleriyle CHP yönetimine eleştirilerde bulunan Öymen, seçiminde topyekün muhalefetle alınan tüm oylar CHP'ye aitmiş gibi yorum yaparak, "%48 oy önemli ancak önceki Cumhurbaşkanı adaylarının ayrı ayrı aldıkları oy oranı da aynı. Mevcut yönetimle bu oranda artış sağlanamamıştır." şeklinde konuştu.

'CHP kimliğini yitirmiştir'

Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'na yüklenen Örsan Öymen, şöyle konuştu:

CHP kimliğini yitirmiştir, ilkelerinden uzaklaştırılmıştır. Partinin neyi temsil ettiği belirsizdir. Bu kadar çok seçim kaybedip bu kadar uzun genel başkanlık görevine devam eden var mıdır, baktım ama bulamadım.

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