CHP'de bir isim daha adaylığını açıkladı! Kılıçdaroğlu'na ağır sözler...

Adaylık açıklamasını CHP Genel Merkezi'nde yapan Öymen, "CHP'de bir değişim olmadığı müddetçe belediye seçimlerinde de başarılı bir sonucun alınma olasılığı da düşüktür." dedi.

"Partide oligarşik bir yapı oluştu. Kararlar 5-10 kişi tarafından veriliyor." ifadeleriyle CHP yönetimine eleştirilerde bulunan Öymen, seçiminde topyekün muhalefetle alınan tüm oylar CHP'ye aitmiş gibi yorum yaparak, "%48 oy önemli ancak önceki Cumhurbaşkanı adaylarının ayrı ayrı aldıkları oy oranı da aynı. Mevcut yönetimle bu oranda artış sağlanamamıştır." şeklinde konuştu.

'CHP kimliğini yitirmiştir'

Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'na yüklenen Örsan Öymen, şöyle konuştu:

CHP kimliğini yitirmiştir, ilkelerinden uzaklaştırılmıştır. Partinin neyi temsil ettiği belirsizdir. Bu kadar çok seçim kaybedip bu kadar uzun genel başkanlık görevine devam eden var mıdır, baktım ama bulamadım.