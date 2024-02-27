CHP'de akraba kontenjanı! Kayınçoya büyük kıyak!

Çanakkale'de ön seçim yapılmadan CHP Genel Merkezi tarafından Muharrem Erkek'in belediye başkan adayı olarak açıklanmasına tepkiler devam ederken, bu kez de partide meclis üyesi krizi patlak verdi.

14 Mayıs seçimlerinden sonra Adalet Bakanı olacağını açıklayarak alay konusu olan Erkek'in sırf kayınçosunu il genel meclis üyesi yapabilmek için diğer adayın ismini sildirdiği ardından gelen tepkiler üzerine belediye meclis üyeliğine kaydırdığı ortaya çıktı.

SON DAKİKADA DEĞİŞTİ

İDDİAYA göre bir dönem CHP Çanakkale Kadın Kolları Başkanlığı yapan Nurcan Bingöl, Ocak ayında il genel meclisi adaylığını açıkladı.

Bingöl, başvurusu sonrası seçim kampanyası için start verdi. Bingöl'ün üçüncü sıradan adaylığına kesin gözüyle bakılırken listelerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ankara dönüşü listeye itiraz eden Erkek, listelerde son dakika değişikliğine gitti. Erkek, önce Nurcan Bingöl'ün il genel meclis üyeliği adaylığını iptal etti.

Ardından eşi Özen Algönül Erkek'in kardeşi Can Algönül'ü üçüncü sıradan il genel Meclis üyesi adayı olarak belirledi. Parti içerisin de "akraba kıyağı" büyük tepkilere neden olurken kayınçosundan vazgeçemeyen Erkek, çareyi Nurcan Bingöl'ü ise 11. sıradan belediye meclis üyesi adayı olarak göstermekte buldu.

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