  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan TBMM'de dünyaya duyurdu: Gönlüm ferah olarak diyorum

Siz olsanız nereye gidersiniz? İkinci elin "ekspertiz" sonucu belli oldu

Amerika’da kiminle görüştünüz? Seçimi kaybeden Nihal Olçok AK Parti’nin dediğine geldi

Milyonların parasını yatırdığı hisseyle ilgili gündemi altüst edecek gelişme! Yasaklandı

Bebek katili PKK'nın sözcülerine bakın! HEDEP'li Beştaş'tan rezil sözler: Terörist senin babandır

44 binden fazla şikayet geldi! Umduğunuz gibi çıkmayabilir

Aylık 4 bin TL kira istenen evi görenin ağzı açık kaldı!

Yağ almak artık lüks olacak! Market raflarındaki fiyatı görenler şok oldu

Metro gelmez, merdiven çalışmaz... CHP, İstanbul'un canına okudu!

Hiç hesapta olmayan ilimizde petrol gelişmesi! Müjdeli haberi her an alabiliriz
Gündem CHP’de adrese teslim istifa! Kılıçdaroğlu selam gönderirken neredeydin?.
Gündem

CHP’de adrese teslim istifa! Kılıçdaroğlu selam gönderirken neredeydin?.

Yeniakit Publisher
2023-11-15 15:46:00 -
CHP’de adrese teslim istifa! Kılıçdaroğlu selam gönderirken neredeydin?.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum Belediye Meclis Üyesi Şefaattin Sağdış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel kurul konuşmasında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam gönderip övgü dolu sözler sarf etmesine tepki olarak partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sağdış, "Özgür Özel, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmış, şehit ailelerimizin yüreğini yaralamıştır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya sahip çıkmasına sert tepki gösteren CHP Atakum Belediye Meclis Üyesi Şefaattin Sağdış, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından da açıklamada bulunan Sağdış, şu ifadeleri kullandı:

“Bizler işgale karşı direnen Kuvay-i Milliyecilerin kurduğu partinin ve o partinin de Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurduğu gerçeğine inanarak mücadele eden siyasetçileriz. Böyle temiz ve onurlu geçmişe sahip olan bir yapının genel başkanının 85 milyon kardeşimize selam vermesini beklerdik. Ne yazık ki bu olmadı. ‘Bizim için içerde yatan’ diye ifade ettiğiniz şahıs sizin için yatabilir. Benim için asla yatmıyor sayın başkan. Bizim için yatanlar vatan uğrunda canını feda etmiş şehitlerimizdir.”

"Özgür Özel ilk günden hayal kırıklığı olmuştur"

Daha sonra yaptığı açıklamada ise, Özgür Özel'in ifadeleri karşısında tepkisiz kalmasının mümkün olmadığını belirten Şefaattin Sağdış, "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinin şimdiki genel başkanı, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i hedef alan isimlere güzelleme yapıyor. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya kürsüden selam yollayan, bu insanlar için ‘Hepimiz için cezaevinde yatıyorlar’ diye konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha ilk günden bizler için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. Bizim için yatan birileri varsa, onlar da şehit olup, toprağın altında yatanlardır. Bu hadsiz ifadeler karşısında sessiz kalmak; vatan, bayrak, millet derdi olan kimse için mümkün değildir. Özgür Özel, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmış, şehit ailelerimizin yüreğini yaralamıştır" şeklinde konuştu.

“Bayrağımla derdi olanlara selam gönderenler, siyasetlerini de onlarla yapsınlar”

Bu düşünce yapısı ile CHP’de siyaset yapmayı milli değerleri yok saymakla aynı gördüğünü de vurgulayan Sağdış, “Hayatımın her döneminde 'önce vatan' diye bir vatan evladıyım. Genel başkanın bu talihsiz ifadelerinin ardından, CHP çatısı altında olmayı milli değerlerimi yok saymak olarak görürüm. Bu düşünceler içerisinde aldığım kararla CHP'den istifa etmiş bulunmaktayım. Vatansever duruşa sahip çok sayıda CHP'linin de aynı gerekçeyle istifa edeceğinden eminim. Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünü hedef alan kim olursa olsun, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da karşısında dimdik duracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Bayrağımla, vatanımla derdi olanlara selam gönderenler, buyursunlar siyasetlerini de onlarla yapsınlar” diye konuştu.

Samsunspor'dan kepazelik! Büyük infiale neden oldu
Samsunspor'dan kepazelik! Büyük infiale neden oldu

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Samsunspor'dan kepazelik! Büyük infiale neden oldu

Özgür Özel'den 'ön seçim' kıvırması! 'Namus' sözünü çiğnedi...
Özgür Özel'den 'ön seçim' kıvırması! 'Namus' sözünü çiğnedi...

Sosyal Medya

Özgür Özel'den 'ön seçim' kıvırması! 'Namus' sözünü çiğnedi...

Özgür’ün ipi Ekrem’in elinde
Özgür’ün ipi Ekrem’in elinde

Siyaset

Özgür’ün ipi Ekrem’in elinde

Yol haritası belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun yeni dükkanı açılıyor
Yol haritası belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun yeni dükkanı açılıyor

Gündem

Yol haritası belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun yeni dükkanı açılıyor

Cihat Yaycı'dan yetkililere çok ama çok kritik uyarı: Bakanlık acilen açıklama yapmalı
Cihat Yaycı'dan yetkililere çok ama çok kritik uyarı: Bakanlık acilen açıklama yapmalı

Gündem

Cihat Yaycı'dan yetkililere çok ama çok kritik uyarı: Bakanlık acilen açıklama yapmalı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23