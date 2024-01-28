CHP’de aday belirleme mesaisi: Toplantılarda neler yaşandı?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 209 seçim bölgesinin adayı daha belli oldu. DEM Parti’nin eleştirdiği, Muhittin Böcek 60 kişilik parti meclisinden 32 oy alarak yeniden Antalya büyükşehir belediye başkan adayı gösterildi.

Muğla büyükşehir belediye başkan adayı ise mevcut Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras olarak belirlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kastamonu Belediyesi’ne Hasan Baltacı aday gösterildi.

İstanbul'da ayrıca 14 İlçe adayı belirlendi. Beşiktaş, Kartal, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de mevcut başkanlar aday gösterildi. CHP’li belediyeler olan Ataşehir, Maltepe ve Şişlide mevcut başkanlar aday gösterilmedi.

Ankara Mamak adayı ise Veli Gündüz Şahin olarak belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın desteklediği İYİ Parti’den istifa eden Mesut Özarslan örgütün tepkisi üzerine aday gösterilmedi. Yavaş, hem Etimesgut hem de Mamak adaylığı için desteklediği Özarslan’ı aday yapılmayınca kendi başdanışmanı olarak atadı. Ancak, Ankara’nın bazı ilçelerinde aday belirleme yetkisi Yavaş’a bırakıldı.

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Ayrıca Ankara ilçe adaylarında eski İYİ Partili ve MHP’li isimlerin ağırlığı dikkat çekti. Polatlı’da yeniden aday gösterilmeyen mevcut MHP’li Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya CHP’nin Polatlı adayı oldu.

İYİ Parti’den istifa eden eski Kızılcahamam İlçe Başkanı Coşkun Ünal, Kalecik için İYİ Parti Kalecik İlçe Başkanlığı’ndan istifa eden Satılmış Karakoç, eski MHP’li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Beypazarı için de Doktor Özer Kasap aday gösterildi.

İzmir Büyükşehir ve ilçelerinin adayları yine açıklanmadı.

Daha önce belirlenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer, Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Serkan Tuncer’in adaylığının geri çekilmesinin gündeme geldiği, ancak sonradan vazgeçildiği iddia edildi.

Pazartesi ve perşembe günü yetkili kurullar aday belirleme gündemi ile toplanacak. İzmir'in ve ilçelerin adaylarının pazartesi belirlenmesi bekleniyor. Perşembe günü ise tüm Türkiye’de adayların duyurulacağı belirtiliyor.