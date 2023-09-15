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Gündem CHP'de 6'lı masa itirafı: Bedelini Kılıçdaroğlu ödemeli
Gündem

CHP'de 6'lı masa itirafı: Bedelini Kılıçdaroğlu ödemeli

Yeniakit Publisher
2023-09-15 10:48:00 -
CHP'de 6'lı masa itirafı: Bedelini Kılıçdaroğlu ödemeli

CHP Bursa İl Başkanlığına yeniden aday olduğunu açıklayan Akdoğan, 6'lı masayı hedef aldı. Seçim sürecinde 6'lı masanın doğru bir plan olmadığını belirten Akdoğan, kaybetmenin bedelini liderlerin ödemesi gerektiğini söyledi.

CHP Bursa İl Başkanı Adayı Gürhan Akdoğan CHP Bursa İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Parti üyelerinin katılım gösterdiği toplantıda eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Bursa İl Başkan Adayı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Nilufer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP Osmangazi İlçe Başkan Cengiz Çelikten, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün'de yer aldı. 17 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek CHP Bursa İl Kongresi'nde CHP Bursa İl Başkanı Adayı olduğunu açıklayan Akdoğan, "2007 yılında görevi devraldığım CHP İl Başkanlığı görevini 17 Haziran 2012'de tamamlamıştım. 17 Eylül 2023 günü gerçekleştireceğimiz il kongresinde il başkanlığına aday olduğumu sizlerle paylaşmak istedim" dedi.

"6'LI MASA SORGULANDI MI?"

Seçim sürecinde 6'lı masanın doğru bir plan olmadığını belirten Akdoğan, "Genel merkezden en uç noktaya kadar bütün kılcal damarlarında bir mevcut durum analizi yaparsınız, neden kaybettik dersiniz. Biz kaybettik, 1-0 yenildik. Bütün partililere yürekten teşekkür ediyorum. Ama o emeklerin karşılığında kaybettik. Zaferler kazananların bütününedir. Kaybedildiğinde onun bedelini liderler öder. Biz o zaman beraber nerde kaybettik diye sorgulamalıydık. 6'lı masa sorgulandı mı? Bizi oraya getiren Türkiye gerçeğidir. 2018'de bu ülkede bir karşı devrim süreci gerçekleşmiştir. O cumhuriyet bizim cumhuriyetimiz değil. Bu mevcut durumu bilirseniz bir devrimci mücadele başlatırsın. Ama biraz sağdan biraz soldan derseniz olmaz. Karşı devrim sürecini değiştirecek bir stratejik planınız olması lazım. Bu 6'lı masayla olmaz. Hiç hayatınızda gördünüz mü karşı devrimcilerle devrimciler otursun, genetik olarak aykırıdır bu. Bildiri vermekle, Pazar gezmekle olmaz, onun olmadığını gördük. Biz değişeceğiz. Kemal bey gitsin yerine Özgür Özel gelsin, Özgür bey gitsin İmamoğlu gelsin. Neyle gelecek, hiçbir plan proje duydunuz mu" dedi.

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