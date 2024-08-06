CHP’de 6 Ok’a Kandil boyası

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PKK’nın siyasi uzantısına federasyon sözü veren, her evden HDP’ye bir oy toplayan, büyükşehirlerde tek adayla seçime giren, ele geçirdikleri belediyeleri Kandil’in dağ kadrosuyla dolduran ve örgütün Meclis’teki temsilcilerine bakanlık sözü veren CHP yönetim kademesi, eli kanlı örgüt ile olan kirli ittifakı bayrağına taşıyor. Türkiye’yi işgalci iftirası atan terör sevici Pervin Chakar’ın elini öpen ve sözde “Kent uzlaşısı” adı altında PKK’nın siyasi uzantısı ile ittifak yapan Özgür Özel, CHP logosunda bulunan ve devletçilik ilkesini temsil eden oku, HDP, HEDEP, YSP ve DEM’in ortak rengi olan yeşil ve mora boyayacaklarını söyledi. CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sözde çevreci, doğa dostu ve sürdürülebilir kalkınmaya inanan projeler ve toplumsal cinsiyet eşitliği safsatasına yönelik net tutumlarını sergilemek istediklerini belirterek, “CHP’nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız. Eşit temsili bu partiye de bu ülkeye de biz getireceğiz.” dedi. Özel’in sözleri, olası iktidarında PKK’nın siyasi uzantısına “özerklik” vaadinde bulunan ve 2018 yılında HDP ile Türkiye’yi 25 eyalete bölecek federasyon anayasası taslağını hazırlayan CHP’nin, logosunda yeşil ve mor renklerini kullanacak olması, oylarına muhtaç olduğu Kandil ile olan kirli ittifakı güçlendirmeye yönelik bir hamle olarak değerlendirildi.

Ortaklara mesaj veriyor

Konuya ilişkin akit’e konuşan hukukçu ve siyaset bilimci Mustafa Kemal Çiçek ise, şunları dile getirdi: “CHP’nin 6 Ok’u Anayasanın ikinci maddesinde de yer alır. Partisinin kuruluşundan bu yana üzerinde konsensüs sağlanmıştır. CHP’liler getirisi yüksek olduğu için 6 Ok’u atamıyor üzerinde müdahaleler yapmaya çalışıyor. Bir ara Kemal Bey ok sayısını yediye çıkarmak istemişti. Bir başkası ‘devletçilik’ okunu gereksiz bulduğunu söylemişti. Fakat sonuç itibariyle kimse bu altı oka müdahalede etme cesareti bulamamıştı. Özgür Özel şimdi CHP’nin dokunulmazlarından olan altı o kadar müdahale ederek partiyi rayından çıkarmaya devam ediyor. Oku atamıyor ama rengini değiştirmeye tenezzül ediyor. Biliyorsunuz en uzun nokta devletçilik oku vardır. Hatta o okta tırtık da vardır. Neden başka ok değil de ‘devletçilik’ oku. O da enteresan yani. Belli ki bukelemun gibi rengini değiştirerek iç ve dış ortaklarına mesaj vermek istiyor.”