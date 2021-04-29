CHP'de 1946 ruhu hortladı! Açık oy gizli sayım
CHP, İzmir Torbalı'daki başkanlık seçiminde ilk turda fire veren CHP, çareyi meclis üyelerinden kullandıkları oyun fotoğrafını istedi. AK Parti skandal uygulamayı yargıya taşıdı.
İzmir'in Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından yeni başkanı belirlemek için yapılan seçimde partililerine güvenmeyen CHP, meclis üyelerinden kullandıkları oyun fotoğrafını istedi. Gizliliğin ihlal edildiği skandal uygulama sonrası AK Parti yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı. Belediye meclisinde CHP'nin 18, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, DEVA Partisi'nin 1 meclis üyesi bulunuyordu.
CHP Uygur'un ölümünden önce vekalet verdiği Mithat Tekin'i aday yaptı. Cumhur İttifakı adayı ise AK Parti'li Özgür Erman Çağlar oldu. İlk turda Mithat Tekin 16, Özgür Erman Çağlar 15 oy aldı. İlk turda fire veren CHP, meclis üyelerinden oylarının fotoğrafını istedi. Bazı üyeler fotoğrafları paylaşınca olay sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, CHP'li Özkan Yıldız'ın, yanındakilere, "fotoğrafa devam" dediği görüldü. Skandalın ardından CHP'li aday 17 oyla başkan seçilirken AK Parti adayı 14 oyda kaldı.
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Meclis'in iradesine gölge düştü" dedi. (Akşam)