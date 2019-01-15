CHP Zonguldak belediye başkan adayı kim 2019 yerel seçim

CHP Zonguldak belediye başkan adayları 2019 yerel seçim adayları açıklandı mı? 15'i büyükşehir, 28'i il, 437'si ilçe, 150'si belde olmak üzere 630 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de son Parti Meclisi'nde aralarında İzmir ve Zonguldak'ın da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayını daha açıklayacak. CHP Zonguldak belediye başkan adayı ve 2019 yerel seçim CHP Zonguldak ilçe belediye başkan adayları kim olacak merak konusu.

CHP'de bugüne kadar 5 ayrı Parti Meclisi toplantısında 630 belediye başkan adayı tespit edildi. Parti Meclisi, yarın yerel seçim gündemiyle yeniden toplanacak. Bir taraftan İYİ Parti ile ittifak görüşmelerini sürdüren CHP, diğer yandan kampanya hazırlıkları yapıyor. Bugüne kadar 15'i büyükşehir, 28'i il, 437'si ilçe, 150'si belde olmak üzere 630 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merakla bekleniyor. İzmir adayının yarın gerçekleştirilecek PM'de tespit edileceği tahmin ediliyor. CHP, İYİ Parti ile arasındaki mutabakata göre, büyükşehirlerden Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Eskişehir, Van, Bursa ve Adana'dan aday çıkaracak. Daha önce Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday gösteren CHP, İYİ Parti ile yaptığı ittifak kapsamında bu adayını geri çekti.

CHP Zonguldak ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni belediye başkan adayı Hayrettin Çatallı

CHP Zonguldak Çaycuma Saltukova belediye başkan adayı Alim Genç

CHP Zonguldak Alaplı Gümeli belediye başkan adayı Ahmet Saydam (mevcut başkan)

CHP Zonguldak Kozlu belediye başkan adayı Cengiz Bank

CHP Zonguldak Merkez Beycuma belediye başkan adayı Hayati Açıkgöz

CHP Zonguldak Kilimli belediye başkan adayı Ali Aslan Kılıç (mevcut başkan)

CHP Zonguldak Kilimli Çatalağzı belediye başkan adayı Adnan Akgün (mevcut başkan)

CHP Zonguldak Kilimli Muslu belediye başkan adayı Sabahattin Adıyaman Mevcut Başkan

CHP Zonguldak Devrek belediye başkan adayı Çetin Bozkurt