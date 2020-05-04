CHP, Zeydan Karalar'ı ihraç edecek mi? Yasağı böyle deldi
'Sahra hastanesi' fiyaskosunun mimari CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak partisinin kanala uyguladığı boykotu delmiş oldu. CHP daha önce yasağa uymayan Ümit Kocasakal, Mehmet Sevigen ve İrem Çiçek'i ihraç etmişti.
Adana Büyükşehir Belediye başkanlığı görevini yürüten CHP'li Zeydan Karalar, CNN Türk't yayınlanan Türkiye'nin Gündemi programına bağlanarak partisinin uyguladığı boykotu delmiş oldu.
Yaklaşık 20 dakika boyunca yayında kalan Karalar, bu süre zarfında program moderatörü Ercan Gürses'in yanısıra, konuklar Melik Yiğitel ve Zafer Şahin'in sorularını cevapladı.
Boykota uymayan 3 isim partiden ihraç edilmişti
CHP geçtiğimiz aylarda yayın politikalarını eleştirdiği CNN Türk'e boykot kararı aldığını duyurmuş, hiçbir üyesinin bu kanaldaki programlara katılmayacağını açıklamıştı. Bu süre zarfında CNN Türk yayınlarına katılan, Ümit Kocasakal, Mehmet Sevigen ve İrem Çiçek, CHP'den ihraç edilmişlerdi.