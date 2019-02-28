CHP yüzde 60 oy aldığı ilçede adaysız kaldı!

Balçova Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı itiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

Balçova Belediyesi Başkanı olan ve CHP'den bir kez daha aday başvurusunda bulunan Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. CHP, 2014 yerel seçimlerinde Balçova'dan yüzde 60 oy almıştı.

İzmir İl Seçim Kurulu, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın CHP'den yeniden adaylığının önünde herhangi bir engel olmadığına karar verdi.

Aday olamayacağı öne sürülmüştü

Balçova İlçe Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezası 14 bin lira para cezasına çevrilen Çalkaya'nın aday olamayacağını öne sürmüştü. Karar ilçede önceki gün binlerce kişinin katıldığı eylemle protesto edilirken, Çalkaya da il seçim kuruluna itiraz başvurusunda bulundu.

Konuyu dün görüşen İzmir İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu kararını iptal etti. Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı toplantıda kurul, ceza 1 yılı aşmadığı için adaylığın düşürülmesini tartışmalı buldu. İl seçim kurulunda partisi adına görevli AK Parti İzmir İl İl Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Serhat Metin de, Çalkaya lehine görüş bildirdi.

2014 yerel seçimlerinde yüzde 60 oy almıştı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2014 yerel seçimlerinde de aday gösterdiği Mehmet Ali Çalkaya, yüzde 60,60'lık oyla başkanlık ipini göğüslemişti. AK Parti'nin adayı Hasan Özcan ise yüzde 22,59 oy almıştı.