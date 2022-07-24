CHP yine milletin değerlerini göz ardı etti!

YENİ AKİT ANKARA

Ecdadımızın kanlarını dökerek destansı bir mücadele sonucunda kazandığı başarıları masada kaybetmemize vesile olan Lozan’a ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden methiyeler düzen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 86 yıllık esaretten kurtarılarak tekrar özgürlüğüne kavuşan Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ile alakalı tek kelam etmedi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden Lozan Barış Antlaşması’nın 99’uncu yıl dönümünü kutlayan bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu mesajında, “Büyük bir diplomasi zaferine imza atarak bağımsız Türkiye’nin yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, #LozanBarışAntlaşması’nın 99. yılını kutluyorum. Milli mücadelemizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız #LozanBarışAntlaşması’nın yıl dönümünde tekrar söylüyorum. Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir!” ifadelerini kullandı.