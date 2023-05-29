CHP yanlısı Jahrein'den Kılıçdaroğlu'na: 'Tuvalet terliği'
CHP yanlısı Twich yayıncısı 'Jahrein' mahlaslı Ahmet Sonuç, seçimlerde hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine ateş püskürdü.
Zaferi kutlayan AK Partililere hiç kızmadığını belirten Sonuç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Biz seçmen olarak bu aptalları tepemizden atamadık. Tıpış tıpış gidip tuvalet terliğine oy verdik. Kimimiz yediremeyip vermedi. Niğdeli Rıdvan dayı vermedi. Bugün buradayız. Bize müstahak! Kutlayın agalar!"
"Aptallardan kastım CHP yönetimi ve millet ittifakı adayıydı. Yanlış anlaşılmaya açık bi twit olmuş."
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