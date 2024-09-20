CHP yandaşı Ruşen Çakır'dan Ekrem İmamoğlu'na Atatürk ayarı

RECEP YEŞİL

Cumhurbaşkanı adaylığına gözü diken CHP'li iki isim ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki tansiyon oldukça yüksek.

İmamoğlu dün yaptığı açıklamada Yavaş'a gönderme yaparak "Sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun, yüzüme sert baktın' zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir, nokta!" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ü istismar etmeyi unutmadı

Ekrem İmamoğlu aynı konuşmasında Atatürk'ü istismar etmeyi de unutmadı. "Parti bir araçtır, millet ise asıl hedefimizdir. Millete hizmet etmeyen, Atatürk'e de ihanet eder," diyen İmamoğlu'na CHP'lilerden de tepki geldi.

ABD merkezli Chrest Foundation'dan yüz binlerce dolarlık hibe ile fonlandığı ortaya çıkan Medyascope'un CHP yandaşı sahibi Ruşen Çakır, Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren isimler arasındaydı.

Çakır yaptığı açıklamada şunları söyledi:

CHP’nin kendi pozisyonunun gerisine düştüğü bir hali görüyoruz.

CHP gündem belirleyemeyince gündem oluyor.

Ekrem İmamoğlu, parti içi meseleleri konuşmak Atatürk’e ihanettir diye bir laf etti

Olayın Atatürk’le bağlantısı nedir tam anlayamadım…

{relation id:1887139 slug:'bir-birlerine-girdiler-mansur-yavastan-imamoglu-medyasina-isyan'}