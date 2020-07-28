CHP yandaşı Halk TV'de Ali Erbaş'a küstah hakaret
Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması belli çevrelerde büyük hazımsızlığa neden oldu. Bunların son örneği ise CHP yandaşlığıyla bilinen Halk TV ekranlarında meydana geldi.
Danıştay’ın kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 86 yıl sonra hürriyetine kavuşan Ayasofya Camii kılınan Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli dahil önemli isimleri katıldığı namaza, Türkiye'den ve dünyadan Müslümanlar akın etti.
Halk TV'de küstah sözler
Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması belli çevrelerde büyük hazımsızlığa neden olmaya devam ediyor.
CHP yalakası Halk TV'deki canlı yayılan katılan bir konuk, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" sözleri nedeniyle M. Kemal'i hedef aldığı iddia edilerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında 'deli' ifadesini kullandı.