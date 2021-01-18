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Gündem CHP yandaşı Gökhan Özoğuz, DHKP-C'lilerin kullandığı şarkıyla militanlara selam çaktı
Gündem

CHP yandaşı Gökhan Özoğuz, DHKP-C'lilerin kullandığı şarkıyla militanlara selam çaktı

"Yalakadan sanatçı olmaz" uyarısına rağmen 'CHP'li isimleri öve öve bitiremeyen CHP yandaşı Gökhan Özoğuz, online bir konserde, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki aralarında MLKP ve DHKP-C teröristlerinin de bulunduğu protestoculara, DHKP-C'li terörislerin ve marjinal grupların kullandığı "Kanlı Meydan" marşıyla selam gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 19:37:00 - 2021-01-18 19:40:13

 yeniakit.com.tr 

'CHP yalakalığı' yaparak konser kapmasıyla bilinen Gökhan Özoğuz, çevrimiçi müzik festivali Milyonfest Online'da, üniversite rektörlüğüne Melih Bulu'nun getirildiği için eylem yapan, aralarında MLKP ve DHKP-C teröristlerinin de bulunduğu protestoculara selam gönderdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın verdiği konserlerle cebini dolduran Gökhan Özoğuz, 1969 yılında Ruhi Su tarafından yazılan ve DHKP-C terör örgütü ile marjinal grupların sık sık kullandığı ‘Bu meydan kanlı meydan’ marşını bazı değişiklikler yaparak söyledi.

Özoğuz marşın sonuna doğru ''Boğaziçili arkadaşlar sizi seviyoruz'' sözleriyle militanlara selam çaktı.

Boğaziçi Üniversitesi Dayanışma isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Gökhan Özoğuz, Milyonfest'in online festivalinde Boğaziçi öğrencilerinin direnişini selamlamış. Biz de kendisine en içten dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Emeğimizle, kararlılığımızla, enstrümanlarımızla kazanacağız" denildi.

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