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Siyaset CHP yandaşı gazeteciden tarihi itiraf! 'CHP, 8 ay sonraki seçimlerde...'
Siyaset

CHP yandaşı gazeteciden tarihi itiraf! 'CHP, 8 ay sonraki seçimlerde...'

Yeniakit Publisher
2023-08-01 16:36:00 -
CHP yandaşı gazeteciden tarihi itiraf! 'CHP, 8 ay sonraki seçimlerde...'

CHP yandaşı Fatih Portakal'ın Kılıçdaroğlu ve CHP ile ilgili sözleri gündem oldu . "Kılıçdaroğlu'nun toplum içine çıkacak hali kalmadı. Psikolojik olarak bozuklar zaten. Utanmasalar yenilgiyi başarı gibi anlatacaklar millete. " diyen Portakal, " CHP, 8 ay sonraki seçimlerde tarihi bir yenilgi alacak." ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Fatih Portakal'ın Kılıçdaroğlu ve CHP ile ilgili sözleri gündem oldu . "Kılıçdaroğlu'nun toplum içine çıkacak hali kalmadı. Psikolojik olarak bozuklar zaten. Utanmasalar yenilgiyi başarı gibi anlatacaklar millete. " diyen Portakal, " CHP, 8 ay sonraki seçimlerde tarihi bir yenilgi alacak." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal, Youtube kanalında yayınladığı videosunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"CHP, YEREL SEÇİMLERDE TARİHİ BİR YENİLGİ ALACAK"

Yaklaşan yerel seçimleri hatırlatan Portakal, "CHP, 8 ay sonraki seçimlerde tarihi bir yenilgi alacak." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TOPLUM İÇİNE ÇIKACAK HALİ KALMADI"

Fatih Portakal, ayrıca YouTube kanalında yayınladığı videoyla Kılıçdaroğlu için "Kılıçdaroğlu'nun toplum içine çıkacak hali kalmadı. Psikolojik olarak bozuklar zaten. Utanmasalar yenilgiyi başarı gibi anlatacaklar millete. Kılıçdaroğlu, Hatay'a gitse bile protesto edilecektir." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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