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Siyaset CHP yandaşı Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler
Siyaset

CHP yandaşı Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler

Yeniakit Publisher
2023-05-02 16:34:00 -
CHP yandaşı Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler

CHP yandaşı Enver Aysever, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ortağı Ekrem İmamoğlu'na adeta ateş püskürdü. Kılıçdaroğlu'nun vaadlerine tepki gösteren Aysever, "Şimdi sahte bahar gelmektedir. Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz ama biz aptal, ahmak değiliz" dedi.

Muhalif gazeteci Enver Aysever 7'li koalisyonun ortak adayı Kılıçdaroğlu'nun "baharlar gelecek" diye vadettiği şeylere kimsenin inanmadığını ancak Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için yine de kendisine oy vereceğini açıklayarak "Şimdi sahte bahar gelmektedir. Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz ama biz aptal, ahmak değiliz." dedi.

Aysever "Şimdi sahte bahar gelmektedir. Evet Kılıçdaroğlu'na bu fetret devri bitsin diye oy vereceğiz ama biz aptal, ahmak değiliz. Karı-koca mitinglerde yapılan kalplere ellerinde çiçeklerle gelip eğilenlere eyvallah diyecek değiliz" ifadelerini kullandı.

 

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