CHP yandaşı Cem Yılmaz yine ifşa oldu… bir yanda pahalılık edebiyatı bir yanda araba şatafatı

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Koronavirüs süreci tüm dünyada ekonomiyi dara sokarken, Türkiye’de de büyük dalgalanma oldu. Özellikle enflasyonun yükselmesiyle birlikte hükümet hayat pahalılığıyla mücadele için düğmeye basarken, halkçı geçinip halkın sorunlarına kulak tıkayan, ancak popüler konular üzerinden duyar kasıp sosyal medya kitlesine yaranmaya çalışan ünlüler de hükümete karşı harekete geçti.

Aylar önce enflasyon yükselirken Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşıma hayat pahalılığını eleştirmişti.

Aynı Cem Yılmaz, kendisine 200 bin Euro değerinde klasik otomobil satın aldı!..

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Halkçı geçinen Cem Yılmaz’ın hayat pahalılığı edebiyatı yaptığı halde lüks içinde yaşaması, muhalif zihniyetin içinde bulunduğu ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayrıca Cem Yılmaz, başta terör örgütü PKK’nın saldırıları neticesinde verilen şehitler olmak üzere, halkın gerçekten canını yakan konularda sessizliğiyle tanınıyor. Yılmaz, sosyal medyada popüler olan ve politize edilen konularda ise konuşmayı ve X kitlesinin gazını almayı tercih ediyor!..