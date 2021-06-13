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Gündem CHP ve Sözcü'nün 'Erdoğan ismini değiştirme' yalanı elinde patladı!
Gündem

CHP ve Sözcü'nün 'Erdoğan ismini değiştirme' yalanı elinde patladı!

Laikçi kemalist Sözcü Gazetesi'nin, "Oğlunun adını 'Recep Tayyip' koyan bir vatandaşın pişman olup ismi değiştirmek istediği ama talebinin kabul edilmediği" iddiası Çankırı Valisi tarafından yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 13:18:00 -
CHP ve Sözcü'nün 'Erdoğan ismini değiştirme' yalanı elinde patladı!

CHP, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinden oluşan 40 kişilik heyet ile Çankırı’yı ziyaret etti. 2 Haziran’daki ziyaretin ardından kentteki genel durum ve vatandaşların görüşleri rapor haline getirildi.

'İsim değiştiremiyorum' iddiası

CHP'nin Kılıçdaroğlu'na sunduğu raporu Sözcü Gazetesi manşetine taşıdı ve bir vatandaşın "Oğluma, Recep Tayyip Erdoğan adını koymuştum. O zaman AK Partiliydim. Şimdi pişmanım. Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar ‘Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar, o nedenle değiştiremeyiz diyorlar.' Oğlumun adını bile bu dönemde değiştiremiyorum." dediğini iddia etti.

Yalanlama validen geldi

Konuya İlişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan​ Çankırı Valisi Abdullah Ayaz  "Bugün bazı basın/yayın organlarında yer alan, il nüfus müdürlüğümüze oğlunun ismini değiştirmek amacıyla müracaat eden bir vatandaşımızın talebinin farklı gerekçeler ileri sürülerek yerine getirilmediği iddiası tamamen gerçek dışı olup detaylı açıklama bilahare yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Çankırı Valiliği'nden de resmi açıklama yapıldı.

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