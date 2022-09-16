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Siyaset CHP ve ortakları, heykelden devam etsin!
Siyaset

CHP ve ortakları, heykelden devam etsin!

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin açıklamalarda bulunan muhalefet partilerini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 15:49:00 -
CHP ve ortakları, heykelden devam etsin!

YENİ AKİT  ANKARA

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin açıklamalarda bulunan muhalefet partilerini eleştirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi açıklandı. Muhalefet hemen karalama kampanyasına başladı. Fakat kendi tabanları bile umursamıyor. Milletimizin ilgisi büyük. CHP ve ortakları, heykelden devam etsin. Onların aklı almaz böyle projeleri” dedi.

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