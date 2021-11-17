CHP ve Kılıçdaroğlu yaşattığı acılarla nasıl helalleşecek?

Parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrasında konuşan Çelik, şunları dile getirdi:

Hangi biriyle yüzleşecek

“Helalleşme denildiği zaman saygı duymak gerekir. Fakat problem bunun altını nasıl dolduracaksınız? Son olarak bir milletvekilinin şehit ailesine küfür etmesi karşısında suskun kaldılar. Neredeyse şehit ailesini suçladılar. Yassıada’da şehit edilenlerin aileleriyle nasıl helalleşilecek? Türkiye’ye yaşatılmış acılarla nasıl helalleşilecek? 28 Şubat döneminde ve başka dönemde, pek çok genç kızın hayatını karartmalarıyla nasıl helalleşecekler? Suriye’deki YPG-PYD bize saldırmaz dediklerinde sınırda görev yapan askerlerle nasıl helalleşecekler? Darbelere destek vererek ülkeye yaşatılan acılarla nasıl helalleşecekler. Rahmetli Menderes’in aziz hatırasını yüreğinde yaşatan Türkiye vatandaşlarıyla nasıl helalleşecekler? Suriye’deki rejimi nasıl tuttuklarını görüyorsunuz, bu rejmin katlettiği insanlarla nasıl helalleşecekler. Helalleşme kültürümüzün en önemli kavramlarından biridir. Keşke gerçek bir şekilde bunu yapsa. Ama bu çeşitli dönemlerde söylense de gerçekleşmiyor. Altının doldurulması önemli.”

Şımarık Macron'a tepki

Çelik, Paris’te gerçekleşen Libya toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “Türk savaşçılarının Libya’da ne işi var” ifadesinin sorulması üzerine, şunları dile getirdi: “Libya gündemini yakından takip ediyoruz. Paris’te Libya toplantısı yapıldı. Libya’da barışın sağlanması Libya halkı tarafından olmalıdır. Zirveye Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin katılması yanlıştır. Yunanistan’ın katılması ne alakadır. Macron’un Türkiye’nin askerlerini çekmesi çağrısı skandaldır. Türkiye eğitim amacıyla oradadır. Yabancı asker statüsünde Türkiye’nin değerlendirmesi yanlıştır. Cumhurbaşkanımız Afrika’ya gidiyor, Fransız yayın organlarına bakıyoruz, Erdoğan’ın orada ne işi var deniliyor. Rekabet üretmek yerine dayanışma üretmek daha sağduyulu olacaktır.”

KKTC yalnız değildir

KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıldönümünü kutlayan Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in sürekli ortalığı karıştırdığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: “KKTC hiçbir zaman yalnız kalmayacak, Kıbrıs Türk davası hiçbir zaman desteksiz kalmayacaktır. Hepimizin gönlü, kalbi, her türlü desteği Kıbrıs Türk davasıyla beraberdir. Bundan sonrasında artık neyin nasıl konuşulacağı ve hangi hedefe varılacağı net olmadan hiçbir şekilde bu masaların kurulmasının bir anlamı yoktur.”