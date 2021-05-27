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Gündem CHP ve İYİ Parti’nin takoz siyaseti hız kesmeden devam ediyor!
Gündem

CHP ve İYİ Parti’nin takoz siyaseti hız kesmeden devam ediyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Meclis Toplantısı’nda AK Parti Grubu'nun toplu ulaşımı rahatlatmak için pandemi döneminde faaliyet gösteremeyen ve dar boğazda olan servisçilerin rahatlaması için araçlarının toplu taşıma hizmetleri vermesi teklifi CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri tarafından reddedildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 01:46:00 -
CHP ve İYİ Parti’nin takoz siyaseti hız kesmeden devam ediyor!

Yeni Akit  ANKARA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Meclis Toplantısı’nda AK Parti Grubu'nun toplu ulaşımı rahatlatmak için pandemi döneminde faaliyet gösteremeyen ve dar boğazda olan servisçilerin rahatlaması için araçlarının toplu taşıma hizmetleri vermesi teklifi CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri tarafından red edildi.

Teklif CHP ve İYİ Parti meclis üyelerine rağmen kabul edildi!

İBB’nin meclis toplantısında pandemi döneminde faaliyet gösteremeyen seçilerin dar boğazdan kurtulması için AK Parti Grubu tarafından bir teklif sunuldu. Teklifte 66 bin servisin pandemi döneminde toplu ulaşıma katkı sağlaması teklif edildi. İBB meclisi 2’nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı tarafından oylamaya sunulan teklif CHP ve İYİ Parti’nin hayır oylarına rağmen kabul edildi.

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