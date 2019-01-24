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CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!

Her seçim öncesinde olduğu gibi, "Bu kez farklı, bu kez öncekiler gibi değil" nârâları atarak AK Parti'nin oylarının düştüğünü savunan muhalefet kanadı, 31 Mart Yerel Seçimlerinden önce de aynı komediyi sahnelemeye başladı. CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket sonuçları, yine iktidarın güç kaybettiği, muhalefetin her yeri kazandığı yönünde!..

24 Ocak 2019 Perşembe 10:30
CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme sürecinde sona gelindi. CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmeler tamamlandıktan sonra Şubat başına kadar adayların tamamına yakınının ilan edilmesi bekleniyor. Aday belirleme süreci devam ederken siyasi partilere de ilk anketler gelmeye başladı.

Muhalif Gazete Duvar'ın haberine göre, CHP bazı illerde kamuoyu araştırmaları yaptı.

Yıldırım önde

Buna göre AK Parti ile CHP'nin yarışacağı İstanbul'da 2 puanlık bir makas var. Anketlere göre, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan 2 puan önde olduğu ifade ediliyor.

Diğer şehirlerde komik sonuçlar

CHP'den Mansur Yavaş ile AK Parti'den Mehmet Özhaseki'nin yarışacağı Ankara'da sonuçlar şimdilik başa baş görünüyor.

CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın MHP'nin adayı Hüseyin Sözlü'den 4 puan, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in AK Parti'nin adayı Menderes Türel'den 2 puan önde olduğu iddia ediliyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:30
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. Adana
  5. CHP
  6. İYİ Parti
  7. AK Parti
  8. Yerel seçimler
  9. anket sonuçları
  10. son anket sonuçları

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