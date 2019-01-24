CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme sürecinde sona gelindi. CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmeler tamamlandıktan sonra Şubat başına kadar adayların tamamına yakınının ilan edilmesi bekleniyor. Aday belirleme süreci devam ederken siyasi partilere de ilk anketler gelmeye başladı.

Muhalif Gazete Duvar'ın haberine göre, CHP bazı illerde kamuoyu araştırmaları yaptı.

Yıldırım önde

Buna göre AK Parti ile CHP'nin yarışacağı İstanbul'da 2 puanlık bir makas var. Anketlere göre, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan 2 puan önde olduğu ifade ediliyor.

Diğer şehirlerde komik sonuçlar

CHP'den Mansur Yavaş ile AK Parti'den Mehmet Özhaseki'nin yarışacağı Ankara'da sonuçlar şimdilik başa baş görünüyor.

CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın MHP'nin adayı Hüseyin Sözlü'den 4 puan, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in AK Parti'nin adayı Menderes Türel'den 2 puan önde olduğu iddia ediliyor.