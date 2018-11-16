CHP ve İyi Parti'den 12 ilde ittifak kararı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan arasında ittifak görüşmesi 3 saat sürdü.

Görüşmenin ardından 10-12 ilde yerel seçimler için ittifak yapılmasına karar verildi.

Haftaya tekrar görüşecekler

Çalışmaya göre bu sayı 18'e kadar çıkabilir. Bu iller arasında İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Kocaeli, Kayseri ve Balıkesir var. Bu iller 24 Haziran seçimleri masaya yatırılıp seçildi.

İkili haftaya bir kez daha görüşecek ve o zamana kadar parti örgütüyle ilgili nabız yoklaması yapılacak.