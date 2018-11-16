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CHP ve İyi Parti'den 12 ilde ittifak kararı

CHP ile İYİ Parti'nin heyetleri bir araya geldi. Görüşmeden ittifak formülleri masaya yatırıldı.

16 Kasım 2018 Cuma 16:38
CHP ve İyi Parti'den 12 ilde ittifak kararı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan arasında ittifak görüşmesi 3 saat sürdü.

Görüşmenin ardından 10-12 ilde yerel seçimler için ittifak yapılmasına karar verildi.

Haftaya tekrar görüşecekler

Çalışmaya göre bu sayı 18'e kadar çıkabilir. Bu iller arasında İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Kocaeli, Kayseri ve Balıkesir var. Bu iller 24 Haziran seçimleri masaya yatırılıp seçildi.

İkili haftaya bir kez daha görüşecek ve o zamana kadar parti örgütüyle ilgili nabız yoklaması yapılacak.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 16:38
  1. Kocaeli
  2. Kayseri
  3. İstanbul
  4. Mersin
  5. Balıkesir
  6. Ankara
  7. Adana
  8. CHP ile İyi Parti arasında iş birliği
  9. chp
  10. iyi parti
  11. yerel seçim
  12. ittifak
  13. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın
  14. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan

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