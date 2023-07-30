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Gündem CHP ve İYİ Parti'de teşkilatlar ittifak istemiyor
Gündem

CHP ve İYİ Parti'de teşkilatlar ittifak istemiyor

Yeniakit Publisher
2023-07-30 09:06:00 -
CHP ve İYİ Parti'de teşkilatlar ittifak istemiyor

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP ve İYİ Parti'nin teşkilatları yerel seçimde ittifak kurulmasına sıcak bakmıyor.

Genel seçimlere Millet İttifakı çatısı altında giren CHP ve İYİ Parti’de teşkilatlar yerel seçimler için yeni bir ittifak kurulması fikrine karşı. CHP teşkilatları ellerindeki belediyelerin gitmesi ihtimalini öne sürerken, İYİ Parti teşkilatları da ittifaka sıcak bakmıyor. Seçim sürecinde ittifak ortaklarını Zafer Partisi’ne verdiği vaatlerle şaşırtan Kılıçdaroğlu, kendi teşkilatını da ittifak ortaklarına verdiği 39 milletvekili ile üzmüştü. Yerel seçimlere doğru gidilirken CHP teşkilatlarını aynı senaryonun gerçekleşmesi korkusu sardı. Olası bir ittifaka karşı çıkan teşkilatlardan, ‘elimizdeki belediyeler gitmesin’ çağrıları yükselmeye başladı. Kılıçdaroğlu ise yerel seçimler öncesi ‘zafiyet’ imajını silmek için parti tabanını ve teşkilatını kontrol altında tutmaya çalışıyor.

 

BÜYÜKŞEHİRLERİ KAYBETME ENDİŞESİ

CHP il ve ilçe teşkilatları seçimlerden sonraki süreçte yaşanılan parti içi karışıklığın yerel seçimlerde bazı büyükşehirleri kaybetmeye etkisinin olabileceği belirtiliyor. Bir diğer endişe ise İYİ Parti başta olmak üzere diğer partilere belediyelerin verilmesinin teşkilatlar açısından olumsuzluk doğurabileceği. Cumhurbaşkanlığı’nı kazanmak için vekil verilmesine göz yumulduğunu belirten teşkilat mensupları, mahalli seçimlerde aynı sonucun alınmasının, 1 yıl içerisinde teşkilat dinamiğini bozacağı değerlendirmesini yapıyor.

TABAN DA TEŞKİLAT DA İSTEMİYOR

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, parti teşkilatlarının yerel seçimlerde CHP ile ittifak istemediğini açıkladı. Partisinin Amasya İl teşkilatını ziyaret eden Kavuncu’ya, CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı soruldu. Bu konuda henüz bir karar alınmadığını söyleyen Kavuncu, parti tabanı ve teşkilatların bunu istemediğini ifade ederek şunları söyledi:

“Dolaştığım 30’a yakın il başkanlığında, parti tabanımızda, teşkilatlarımızda bundan sonraki süreçte ne olmadığımızı değil, ne olduğumuzu anlatacak bir şekilde seçime gitme arzu ve isteği çok yüksek. Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimizi burada sizlerle net olarak paylaşabilirim.”
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