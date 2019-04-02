CHP ve İYİ Parti'de Ahmet Davutoğlu hareketliliği

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski bakan Ali Babacan ile birlikte yeni parti kuracağı ifade edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisine CHP'den, MHP'den ve İYİ Parti'den de katılımların olacağı kaydedildi.

Artı Gerçek'in haberine göre; AK Parti'de Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkan olduğu dönemde Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan isim, yeni siyasi hareketin bir ay içinde programını Türkiye'ye duyuracağını ve Ahmet Davutoğlu'nun harekete liderlik yapacağını belirtti. Ali Babacan'ın da hareketin içinde yer alacağını ifade edilirken geçmişte AK Parti'den bakanlık yapmış bir çok ismin de yeni oluşumda yer alacağı iddia edildi.

'CHP'den, MHP'den ve İYİ Parti'den de katılımlar olacak'

Hareketin bir ay içinde topluma duyurulacağını ifade eden eski MKYK üyesi, iki aya kadar ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden, MHP'den ve İYİ Parti'den isimlerin de Davutoğlu'nun liderliğindeki partiye katılacağını söyledi.