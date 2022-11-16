CHP ve İYİ Parti arasında yeni kavga!

CHP ile İYİ Parti arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesi karşılıklı açıklama ve restleşmeler ile sürmeye devam ediyor.

2023 seçimlerine az bir süre kala İYİ Parti ile CHP cephesinde adaylık çatışması daha da artıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun muhtemel adaylığını engellemek için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu devreye sokmaya çalıştığı kamuoyunca bilinirken, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun da geçtiğimiz günlerdeki çıkışı masada gerilimi artırmıştı.

Engin Altay: Ben demezdim

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanmıyoruz" çıkışına CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan sert cevap geldi.

Engin Altay, Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçlayarak, "Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem" ifadelerini kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu altılı masa toplantısından 2 gün önce katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını vurgulamıştı.

Ağıralioğlu'na ilk tepki CHP'li Engin Özkoç'tan

Mansur Yavaş'ın anketlerde "açık ara önde" olduğunu da söyleyen Ağıralioğlu'na tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Biz öyle düşünmüyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kesin kazanabilir olarak görüyoruz. Tüm anketler de 'kazanabilir' diyor. 6'lı Masa'nın görüşüne saygı duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Gelen tepki üzerine İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Danışmanı Kürşad Zorlu ortamı yumuşatmaya çalıştı.

Zorlu, Ağıralioğlu için "kişisel görüşüdür" diyerek Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili herhangi bir çalışmalarının olmadığını vurguladı:

"Açıklamaları Yavuz Ağıralioğlu'nun şahsi kanaatidir. Mansur Yavaş ya da Genel Başkanımız Meral Akşener'in adaylığı konusunda bir çalışmamız yok. Liderler arası bir görüşme trafiği var. Bu konuda bir dayatmayı doğru bulmuyoruz. Artısı ve eksisiyle etraflıca Değerlendirilip, kazanacak ismin aday olması konusunda görüş var. Sayın Ağıralioğlu da kendi yaklaşım biçimini bu doğrultuda ortaya koydu. sayın genel başkanımızın adaylık konusundaki pozisyonu ise değişmedi."