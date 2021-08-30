CHP ve İP’in yalanları bıktırdı

En kritik dönemlerde Türkiye aleyhine sözleri alışkanlık haline getiren muhalefet liderleri “Türkiye mülteci merkezi olacak” yalanını günlerdir hâlâ düzeltmedi. ABD, Afganistan’dan çekilirken Türk yetkililer, bu hususta çok dikkatli hareket ediyor. Ancak aynı hassasiyeti Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener göstermiyor. Yalanlamalara rağmen iki lider, attıkları tweetleri günlerdir silmediler. Kılıçdaroğlu daha önce de tam sınav gecesi ‘Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız girecek’ yalanıyla gençlerin zihinlerini bulandırmış ve o mesajını da silmemiş. Konuya ilişkin konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, şunları dile getirdi:

Tek parti zihniyeti

“Tüm bunlar bize sosyal medya düzenlemesinin ne denli mühim oldğunu gösteriyor. Algı oluşturarak, toplumu kandırmaya çalışmaları acizliktir. Bu çabaları ancak toplumu gerer, huzursuzluk yaratır. Özellikle bu durumdan ana muhalefet partisinin kaçınması gerekirken, bunlardan medet umuyorlar. Bu yapılanlar çirkin ve ahlaksız bir tutumdur. Açıklamalarını düzelteceklerini umuyorum. Bu ülke medeniyetle kavrulmuş, 600 yıl üç kıtaya hükmetmiş bir ülkedir. Bize bağlı olan kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimiz zor duruma düştüğü zaman onları görmezden gelmek bizim adımıza da medeniyetimize de yakışmaz. Ama bunların zihniyeti 1944 yılında Bolşevik ihtilalinden kaçan 140 Azerbaycanlı’nın ülkeye girmesini engelleyen zihniyettir. 2021’de de aynıdır.”

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da, şunları ifade etti: “Bunlar yalan konusunda kimseye sıra vermiyorlar. Neredeyse yalan söylemeyi kendilerine meslek edinmişler. Geçmişleri de yalan dolu. Söylediği her yalana karşı biz gerçekleri ortaya çıkarıyoruz. Bugün sosyal medyada yayılan yalanın haddi hesabı yok. Allah izin verirse bunları da engellemek için gerekli düzenlemeyi yapacağız. Yalanla kimse ihya olmaz. Onlar yalan söyledikçe biz milletimize karşı hizmet edip bağlarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz.”

