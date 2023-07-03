CHP ve HDP'nin Kur'an Kursu hazımsızlığı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisinde, mülkiyeti belediyeye ait Nacarlı ve Nusratiye mahallelerinde bulunan bazı taşınmazların Kur’an kursu yapılmak üzere müftülüğe tahsisi ile ilgili konunun görüşülmesi sırasında tartışmalar yaşandı.

Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın idareden geldiği gibi oylamaya sunduğu teklif, CHP ve HDP’li üyelerin ret oyu vermesi sonucu, 12’ye karşı 16’ya oyla meclisten geçmedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında temmuz ayı birinci oturumunu düzenledi. Mecliste, 6. Ulusal Oda Müziği Yarışmasına Akdeniz Belediyesinin yapacağı maddi destekle ilgili konu da görüşüldü. Teklif, oybirliği ile komisyonlara havale edildi.



Toplantıda, Huzurkent Nacarlı Mahallesi ile Nusratiye Mahallelerinde, mülkiyeti Hazine Maliyesi ile Akdeniz Belediyesine ait bazı taşınmazlara, mahalle sakinlerinin talebi üzerine Kur’an Kursu yapılması için İlçe Müftülüğüne 25 yıllığına tahsisi ile ilgili konunun görüşülmesi esnasında tartışmalar yaşandı. CHP ve HDP’li meclis üyeleri, söz konusu bölgelere yakın cami lojmanı ve Kur’an kursu binası olduğunu savunarak yeni kurs binası için alternatif yerler belirlenmesi gerektiğini ifade ederek ek süre istedi.

Tartışmaların ardından konuşan Başkan Gültak, “Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati’nin hızlı şekilde ödenek bulması sonucu müftülüğe bir bütçe ayrıldı. Yani şu dönem Kur’an kurslarını yaptık, yaptık. Yapamaz isek ileriki süreçte yine yapılır ama süreç uzar. Bu acelenin birinci nedeni bu. Yani Diyanet üzerinden Maliye Bakanlığı bütçe aktardı. Sadece Akdeniz’de değil, Mersin genelinde ne kadar ihtiyaç varsa, arazi ve imar durumu hazır olan yerler. Çünkü parayı aktaracağınız yerin de hazır olması lazım. Sadece arazi olması da yetmiyor, imar olması lazım, ruhsat veriyor aşamada olmamız lazım diye, konu hızlı bir şekilde gündeme geldi. Bu konuda müftülüğün, diğer belediye başkanlarına yazdığının da altını çiziyorum” dedi.



Başkan Gültak, bürokratlarıyla görüşmesinde, ivedi şekilde, nerede hazır, imar şartları uygun, ruhsat verilebilecek arazi varsa kendisine bilgi verilmesini talep ettiğini kaydederek şöyle konuştu; “Bana bilgisi verilen yerler buralar. Fakat ek süre verdiğimizde şöyle bir şey olmayacak. İmarı hazır, inşaat ruhsatı verilebilecek, bizim hiç projemizin olmadığı ve benzeri maddelerle bir arazi bulma şansımız yok. Dolayısıyla ek süre vermenin bir anlamı da yok. Ek süreyi niye alırsın? Bölgeyi tarayamamışsındır, eksik kalmıştır, yerlere bakamamışsındır, zamana ihtiyaç vardır. Ama 1 ay değil 3 ay da versek, neyi tararsak tarayalım artık bilgisayarı açıyorsun her şey önünde. Aylara gerek yok. Bilgisayar 5 dakikada neresi boş, neresi dolu anında veriyor. Dolayısıyla ek süreye gerek yok. Bu nedenle belediye başkanlığı kanunları gereği ek süreyi kabul etmeyip teklifi re’sen gündeme getiriyorum.”



Konunun, komisyonda da oyçokluğu ile reddedildiğini hatırlatan Başkan Gültak, söz konusu teklifi bu kez idareden geldiği gibi meclisin oylamasına sundu. Yapılan oylama sonucu Cumhur İttifakı üyesi meclis üyelerinin 12 oyuna karşın, CHP ve HDP’li üyelerin 16 karşı oyuyla Huzurkent Nacarlı Mahallesi ile Nusratiye Mahallesinde Kur’an kursu binaları yapılmasına ilişkin teklif reddedildi.