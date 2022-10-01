CHP ve HDP omuz omuza! Meclis’te ‘ayağa kalkmama’ ittifakı
TBMM 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi sırasında CHP ve HDP sıraları ayağa kalkmadı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı. Bu kapsamda TBMM Genel Kurulu'nda tören düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılış dolaysıyla Genel Kurul'da sunuş konuşması yaptı.
Şentop'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşması için Genel Kurul'a girdi.
Erdoğan'ın Genel Kurul'a girmesiyle AK Parti, MHP ve İYİ Parti sıraları Devlet Başkanı'na saygı gereği ayağa kalktı.
Erdoğan'ın salona girişi CHP ve HDP sıralarını hareketlendirmedi. HDP ve CHP'li vekiller İstiklal Marşı anonsu gelene kadar yerlerinden kalkmadı.