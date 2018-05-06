CHP ve HDP kavgası başladı! 'Yüzsüzler'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapmaya karar verdi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi de ittifaka katmak isteyen CHP Lideri, bu konuda diğer parti liderlerini ikna edemeyince HDP ittifak dışında kaldı.

CHP'NİN 2. TUR HESABI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Muharrem İnce'yi aday gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, 2. tur hesapları yaparak milletvekillerine "HDP talimatları" verdi.

Bu kapsamda; CHP'li vekilleri terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için üst üste çağrılarda bulundu.

"YÜZSÜZ CHP"

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, CHP'yi yüzsüzlükle suçlayarak "Demirtaş'ı serbest bırakın tweet'leri atan CHP'li vekillerine: Bugüne kadar neredeydiniz? Dürüst olun, dürüst!" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE'NİN ZİYARETİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edeceğini duyurmuştu.