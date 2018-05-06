CHP ve HDP kavgası başladı! 'Yüzsüzler'
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin vekilleri, 24 Haziran seçimlerini düşünerek Selahattin Demirtaş'a özgürlük çağrısı yapan CHP'yi yüzsüzlükle suçladı.06 Mayıs 2018 Pazar 11:23
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapmaya karar verdi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi de ittifaka katmak isteyen CHP Lideri, bu konuda diğer parti liderlerini ikna edemeyince HDP ittifak dışında kaldı.
CHP'NİN 2. TUR HESABI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Muharrem İnce'yi aday gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, 2. tur hesapları yaparak milletvekillerine "HDP talimatları" verdi.
Bu kapsamda; CHP'li vekilleri terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için üst üste çağrılarda bulundu.
"YÜZSÜZ CHP"
HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, CHP'yi yüzsüzlükle suçlayarak "Demirtaş'ı serbest bırakın tweet'leri atan CHP'li vekillerine: Bugüne kadar neredeydiniz? Dürüst olun, dürüst!" ifadelerini kullandı.
MUHARREM İNCE'NİN ZİYARETİ
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edeceğini duyurmuştu.
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