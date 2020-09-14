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Dünya CHP ve avanesi Le Pen kadar olamadı! 'Macron ile milyonlarca anlaşamadığım konu var ama...'
Dünya

CHP ve avanesi Le Pen kadar olamadı! 'Macron ile milyonlarca anlaşamadığım konu var ama...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen, Macron ile milyonlarca anlaşamadığı konu olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile yaşadığı diyalogda Macron'un arkasında olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 02:29:00 -

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen, LCI adlı Fransız televizyonunda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sözlerinin Fransa'yı hedef aldığını söyledi.

Macron'a destek verdi

Macron'u geçmişte yerden yere vuran sağcı Marine Le Pen, Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu var ancak Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron'un yanındayım diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı provokasyon yapmakla suçladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 gün önce Fransa'nın Akdeniz'de bulunan Korsika Adası'nda düzenlediği basın toplantasında, Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçlayıp, bunun büyük bir ülkeye yakışmadığını söyleyerek, Türk halkının büyük bir halk olduğunu, Avrupalıların Türk halkına değil; Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmasını, Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışlarda bulunduğunu söylemişti.

Nancy Pelosi de Trump'ı savunmuştu

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi 2019'un Kasım ayında Fransa'da temaslarda bulunmuştu. Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika üzerindeki tarife tehdidine dair bir sorusuna cevap veren Pelosi, muhabire 'Prensip gereği ülke dışındayken başkan hakkında konuşmam' diyerek büyük bir vatanseverlik örneği göstermişti.

CHP ne yapıyor

Türkiye'yi Avrupalı elçilere bile şikayet etmekten çekinmeyen CHP, yurtdışında Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunmaktan çekinmiyor. Perde arkasından Avrupa Birliği'ne bile şikayette bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu defalarca Türkiye'yi Avrupalı ülkelere şikayet etti.

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