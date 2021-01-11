CHP Türkiye'nin maske ihracatına karşı çıkarken İBB su ihracatı yaptı

CHP, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde kendi ülkesine yeten ve yurt dışına da maske ihraç eden hükümeti , ‘Vatandaş maskeye ulaşamıyor ama Türkiye ihraç ediyor’ diyerek eleştirirken CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) barajlardaki doluluk oranının yüzde 20’nin altına düşmesine rağmen Japonya’ya su ihraç etti. Bu durum CHP’nin çelişkisini yeniden gösterdi.

Türkiye'den başarılı maske ihracatı

Çin’in Vuhan kentinden çıkan koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye sürecin başlangıcından itibaren aldığı tedbirlerle DSÖ tarafından takdir toplarken 10 ayda 173 milyon dolarlık maske ihracıyla büyük bir başarıya imza attı.

CHP'den maske algısı

Hükümet salgın döneminin başlangıcında uzun bir süre vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı sağladı. Birçok Avrupa ülkesinde vatandaşlar maskeleri parayla satın almasına rağmen ülkemizde ücretsiz dağıtımı da türlü bahanelerle provoke eden CHP’liler vatandaşların maskeye ulaşamadığına dair algı operasyonu gerçekleştirdi.

Hükümet kendi içerisinde vatandaşlarına maskeye kolaylıkla ulaşma imkanı sağlarken yurtdışına da salgın döneminde maske ihraç ederek büyük bir başarıya imza attı. Salgın döneminde 10 aylık bir süreçte Türkiye’nin medikal tekstil ihracatı 10 ayda 1 milyar doları aştı.

CHP'li İBB'den Japonya'ya su ihracatı

CHP’liler dün maske ihracatı için çığırtkanlık yaparken bugün CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) küresel anlamda su sıkıntısının yaşandığı ve İstanbul’da barajlardaki doluluk oranının yüzde 20’nin altına düştüğü bir dönemde Japonya’ya su ihraç etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İştirak şirketimiz Hamidiye AŞ, Japonya’ya 2020 yılında 65 konteyner su ihraç etti.” ifadelerini kullandı.

Maske ihracını eleştiren CHP’lilerin bugün su sıkıntısına rağmen su ihraç etmesi CHP’lilerin çelişkili tavrını yeniden göstermiş oldu.