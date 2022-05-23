CHP torpilin kitabını yazdı

Akit, yolsuzluğun salgına dönüştüğü CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan liyakatten uzak yandaş kadrolaşmayı deşifre etmeye devam ediyor. Daha önce CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Rojda Karadaş’ın “bankamatik” olarak çalıştığını ve bin 996 olan personel sayısının yeni yönetimle birlikte 3 bine ulaştığını belgelediğimiz Beşiktaş Belediyesi’nde, şimdi de bazı yöneticilerin dönen yolsuzluklara susmaları karşılığında akrabalarını işe yerleştirdiği ortaya çıktı.

Belediye değil CHP arpalığı

Hizmet yerine rezaletlerle gündeme gelen CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde gün geçmiyor ki yeni bir skandal patlak vermesin. Daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Rojda Karadaş’ın “bankamatik” olarak çalıştığını ve çok sayıda yönetici yakınının akrabalarını ballı koltuklara oturtulduğunu deşifre ettiğimiz Beşiktaş Belediyesi’nde şimdi de şantaj ve torpille işçi alımı yapıldığı ortaya çıktı. Beşiktaş Belediyesi’nden dönen yolsuzluk ve usulsüzlüklere birebir tanıklık eden bazı görevlilerin, bu mahrem bilgileri saklamak koşuluyla kendi vasıfsız akrabalarını işe yerleştirdikleri iddia edildi.

Sustu kardeşini işe soktu

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ndeki kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre, CHP Fatih İlçe Başkanı Soner Özimer’in yakın koruması Ali Ergin, 22.10.2020 tarihinde, Beşiktaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde ‘Büro elemanı’ olarak çalışmaya başladı. Başta Ali Ergin’in işe alınması olmak üzere belediyede yaşanan bu ve benzeri torpilli işe alımlara göz yuman Mali Hizmetler Müdürü İlknur Irmak, bu mahrem bilgileri saklamak koşuluyla 01.08.2021 tarihinde 48 yaşındaki lise mezunu kardeşi Erkan Irmak’ı kendi çalıştığı birime “asistan” olarak aldırdı. Bununla yetinmeyen Irmak, kardeşini bağlı bulunduğu müdürlükte yönetici yaptırmak için 5 yıldır ‘Tebligat Şefi’ olarak görev yapan personeli de belediyeye bağlı Nikâh Sarayı’na sürdürdü.

Boşta gezen kayınçoya kıyak

Mali Hizmetler Müdürü İlknur Irmak’ın rezaletlerini duyan Gelir Birimi Sorumlusu Serkan Eryılmaz da, ‘Benim de lise mezunu kayınçom boşta geziyor’ diyerek kayınbiraderinin işe alınması için ayak diredi. Rezaletlerinin deşifre olmasından korkan CHP’li yöneticiler de Eryılmaz’ı susturabilmek adına kayınbiraderi Kadir Akdemir’i, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ‘ulaştırma’ personeli olarak yerleştirdi. Daha önce de benzer rezaletlerin yaşandığı Beşiktaş Belediyesi’ndeki skandal kadrolaşma, seçimlerden önce “Babamın oğlu olsa işe almayın” diyerek şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun liyakat maskesini düşürürken, gerçekte ise en büyük torpilin CHP’li belediyelerde döndüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kadro şişti bütçe S.O.S verdi

Orantısız kadrolaşma nedeniyle bütçesi S.O.S veren ve maaş ödeyemeyecek hale geldiği Sayıştay raporlarına yansıyan CHP’li Beşiktaş Belediyesi, ocak ayında yapılması gereken Memur Toplu İş Sözleşmesi’ni henüz gerçekleştiremezken, Kadrolu İşçiler ve Hizmet Alım Personelleri de sözleşme yapmak için sırada bekliyor. Yakın zamanda istifa ederek 2023 seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen Beşiktaş Belediyesi Mali Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyfullah Beysülen’in ise batmış durumda olan bir bütçe ile anılmak istemediği için sürekli görüşmeleri ertelediği ifade ediliyor.

Akit ifşa etmişti

Akit, daha önce de CHP’lilerin belediyeyi nepotizm bataklığına saplandığını belgelemişti. İşte o torpilli atamalardan bazıları: Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çırak’ın kızı Bahar Yağmur Çırak, belediyede psikolog olarak çalışıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne “ikinci adam” olarak görevlendirildikten sonra veteriner diploması sahte çıkan CHP’li Meclis Üyesi Süleyman Kartal’ın oğlu Mehmet Kartal, işten atılmak yerine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne kaydırılarak taltif edildi. Kartal’ın kızı Merve Kartal da babasının sayesinde Beşiktaş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri biriminde istihdam edilerek ballı koltuğu kaptı. Beşiktaş eski İlçe Başkanı Uğur Gedik’in kızı Özge Gedik ise belediyeye bağlı Basın Yayın biriminde çalışıyor. Özge Gedik’in amcası Önder Gedik de belediyede Meclis Üyesi sıfatının yanı sıra Belediye Meclis Yönetimi ve İhtisas Komisyonlarında görev alıyor. Eski Meclis Üyesi Yüksel Biçil’in oğulları Serhat Biçil ile Serdar Biçil de belediye personeli arasında bulunuyor.