CHP tipi liyakat: Karısını müdür yaptırdı

yeniakit.com.tr Kemalistler her seçimden sonra, “CHP tipi belediyeciliğin” ne demek olduğunu daha net şekilde gözler önüne seriyor.

2019’dan sonra özellikle İstanbul’da yaşanan işçi kıyımı ve İBB’deki yandaş kadrolaşmanın ardından, 2024 seçimlerinin ardından da akraba kayırmacılığı gündemi bol bol işgal etti.

CHP’lilerin Bursa’da akrabalarını işe soktuktan sonra, “Gençler çalışmasın mı kardeşim” diyerek pişkin bir şekilde yaptıkları skandalı savunmasının ardından, partililerin yediği haltlar bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor.

İstanbul’da şov yapan İmamoğlu’nun, “CHP’de kimse kimseyi kayıramaz” dedikten sonra kendi baldızını belediyede işe soktuğu ortaya çıkmıştı. Üsküdar Belediye Başkanı’nın da akrabasını işe aldırdığı belirlenmişti. Bir skandal da İBB ve Kadıköy’de yaşandı.

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