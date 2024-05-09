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Gündem CHP tipi liyakat: Karısını müdür yaptırdı
Gündem

CHP tipi liyakat: Karısını müdür yaptırdı

Yeniakit Publisher
2024-05-09 14:30:00 -
CHP tipi liyakat: Karısını müdür yaptırdı

CHP Tipi Liyakat son hızla ilerliyor. CHP’li İBB Dijital İletişim Koordinatörü Ulaş Yılmaz’ın eşi Cansu Kiremitçi Yılmaz’ın, Kadıköy Belediyesi’nde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olduğu ortaya çıktı.

 yeniakit.com.tr 

Kemalistler her seçimden sonra, “CHP tipi belediyeciliğin” ne demek olduğunu daha net şekilde gözler önüne seriyor. 

2019’dan sonra özellikle İstanbul’da yaşanan işçi kıyımı ve İBB’deki yandaş kadrolaşmanın ardından, 2024 seçimlerinin ardından da akraba kayırmacılığı gündemi bol bol işgal etti. 

CHP’lilerin Bursa’da akrabalarını işe soktuktan sonra, “Gençler çalışmasın mı kardeşim” diyerek pişkin bir şekilde yaptıkları skandalı savunmasının ardından, partililerin yediği haltlar bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. 

İstanbul’da şov yapan İmamoğlu’nun, “CHP’de kimse kimseyi kayıramaz” dedikten sonra kendi baldızını belediyede işe soktuğu ortaya çıkmıştı. Üsküdar Belediye Başkanı’nın da akrabasını işe aldırdığı belirlenmişti. Bir skandal da İBB ve Kadıköy’de yaşandı. 
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CHP’li İBB Dijital İletişim Koordinatörü Ulaş Yılmaz’ın eşi Cansu Kiremitçi Yılmaz’ın, Kadıköy Belediyesi’nde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olduğu ortaya çıktı. 

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