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Siyaset CHP, suç makinesi şantajcıyı korudu!
Siyaset

CHP, suç makinesi şantajcıyı korudu!

7 ayrı suç kaydı olan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı MYK üyeliğine getirilen Cem Karagöl'ün Genel Merkez'e defalarca şikayet edildiği ancak partinin Karagöl'ü koruduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 08:58:00 -
CHP, suç makinesi şantajcıyı korudu!

Balıkesir'de CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra merkeze çekilerek Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı MYK üyeliğine getirilen Cem Karagöl'ün, kredi kartı dolandırıcılığı suçundan tutuklanmasının yankıları sürüyor.

2019'da Balıkesir İl Gençlik Kolları'na aday olduğu dönemde, B.P. adlı kadın adaya "Elimde müstehcen görüntülerin var" şantajıyla adaylıktan çekilmeye zorlayan Karagöl'ün, genel merkez tarafından korunduğu da ortaya çıktı.

B.P.'nin, defalarca CHP Genel Merkezi'ne gidip Karagöl'ü şikâyet ettiği ve Disiplin Kurulu'na sevkini istediği, parti yöneticilerinin ise "Konu ikinizin arasında, partimizi ilgilendirmez" diyerek geri gönderdiği öğrenildi.

Kaynak: Sabah

 

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