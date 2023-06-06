CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a ‘Kılıçdaroğlu'nun istifası’ soruldu! İşte verdiği cevap

CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yapan Öztrak, A Haber muhabirinin “Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına göre istifa etmeyi düşünüyor mu? Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı yaşandığı da iddia ediliyor. Ayrıca kurultay tarihi de netleşti mi?” sorularının ardından, "Bu partide kimse aklına estiği gibi karar alamaz. Bütün kararlar, partinin yetkili kurullarında tartışılarak alınır." diye konuştu.