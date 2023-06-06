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Gündem CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a ‘Kılıçdaroğlu'nun istifası’ soruldu! İşte verdiği cevap
Gündem

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a ‘Kılıçdaroğlu'nun istifası’ soruldu! İşte verdiği cevap

Yeniakit Publisher
2023-06-06 17:06:00 -
CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a ‘Kılıçdaroğlu'nun istifası’ soruldu! İşte verdiği cevap

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir seçimden daha hezimetle çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği sorusuna cevap verdi.

CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yapan Öztrak, A Haber muhabirinin “Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına göre istifa etmeyi düşünüyor mu? Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı yaşandığı da iddia ediliyor. Ayrıca kurultay tarihi de netleşti mi?” sorularının ardından, "Bu partide kimse aklına estiği gibi karar alamaz. Bütün kararlar, partinin yetkili kurullarında tartışılarak alınır." diye konuştu.

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