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Gündem CHP skandalı örtbas etti! İşte tecavüzün belgesi
Gündem

CHP skandalı örtbas etti! İşte tecavüzün belgesi

CHP’de tecavüz skandalında yeni gelişme yaşandı. Antalya Aksu'daki tecavüz iddiasının parti yönetimi tarafından örtbas edildiği ortaya çıktı. CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız tarafından tecavüze uğradığını ve darp edildiğini iddia eden parti üyesi Nurcan Y.'nin, 3 yıl önce yaşadığı mağduriyeti il başkanlığına bildirdiği ancak parti yönetiminin skandala göz yumduğu belgelendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 09:05:00 -
CHP skandalı örtbas etti! İşte tecavüzün belgesi

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanan tecavüz, darp ve bebek düşürme skandalı ile ilgili şoke eden bir detaya ulaşıldı. CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız tarafından tecavüze uğradığını, hamile kaldığını, darp edildiğini ve bebeğini düşürdüğünü iddia eden parti üyesi 39 yaşındaki Nurcan Y.'nin, 3 yıl önce yaşadığı mağduriyeti il başkanlığına bildirdiği ortaya çıktı.

Önce il başkanına bildirdi ve her şey başladı

Nurcan Y. tüyler ürpertici iddiaları ablası aracılığıyla 2018 yılında CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul'a bildirdi. Sonrasında ise genç kadının ve şikayetçi olan ablasının başına bakın neler geldi.

Kritik belgeye ulaşıldı

Sabah'ın ulaştığı dilekçede, genç kadının Antalya CHP İl Başkanlığı'na Kenan Yıldız tarafından mağdur edildiğini ve gereğini yapılmasını talep ettiği anlaşıldı. Nurcan Y.'nin ablası Şerife T. tarafından Antalya CHP İl Başkanlığı'na 03 Aralık 2018'de gönderilen dilekçede, "Antalya Aksu CHP İlçe Başkanı Kenan Yıldız, bir CHP ilçe başkanına ahlaken yakışmayan şekilde Nurcan Y. isimli kardeşime olağan dışı ilişkiler içindedir. Kenan Yıldız'ın eylemleri nedeniyle annem Fatma Y.'ın huzuru kalmamıştır." denildi.

CHP'li başkanın görevini kötüye kullandığına dikkat çekilen dilekçede, şunlar da yer aldı: "Kenan Yıldız kardeşimin CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nde çalışması nedeniyle kardeşimle ilişkisini CHP Aksu ilçe başkanı olması sebebiyle yapmakta ve makamını kötüye kullanmaktadır. Mevcut durum toplumda ve CHP camiasında duyulmuştur.

DİLEKÇEDEN: Bu durum partiniz için olumsuzluk teşkil etmektedir. İddialarımı ispatlar flash disk içindeki konuşanların bilgileri dahilindeki ses kayıtları, belgeler dilekçem ekinde sunulmaktadır. Kenan Yıldız hakkında gerekli işlemin yapılmasını arz ederim."

Nurcan Y. tarafından kaleme alınan dilekçe ekinde ise şu ifadeler yer aldı: "Telefonumda düşük yaptıktan sonraki resimler, kendisiyle olan fotoğraflarımız var. Bu fotoğrafların içinde tecavüze uğradığım yayla evinde benim bu telefondan çekmiş olduğum fotoğraf vardır.

Beni delilsiz bırakmak için telefona zarar vermiştir. Bana zorla çocuğumu düşürten, bana tecavüz eden, evlilik vaadiyle beni dolandıran Kenan Yıldız'ın cezalandırılmasını, arz ve talep ederim"

Nurcan Y., CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız'ın kendisine tecavüz ettiğini, hamile kaldığını, darp ettiğini ve çocuğunu düşürdüğünü iddia etmişti.

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Yorumlar

Yavuz 1517

Nitelikli cinsel saldırı, tecavüz, yolsuzluk, irtikap ve terör yandaşlarını belediyelerine dolduran partinin adıdır chp. Bu ülkeye aidet duygusu olmayan chp'nin sözde müdürü kemal kılıçdaryan ne ise dibide ona benziyor.
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