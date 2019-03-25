CHP, Selahattin Demirtaş’ın sesiyle oy istiyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) 24 Haziran seçimlerinde verdiği destekle meclise sokan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ittifakını 31 Mart yerel seçimlerinde de sürdürüyor.

CHP'nin HDP ile ittifakı inkar etmesine rağmen her fırsatta HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan yaptıkları açıklamalarla kirli ittifakı ortaya çıkarıyor,

CHP, Demirtaş’ın sesiyle oy istiyor

İttifakı reddetmesine rağmen CHP Batman'da, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kendi yazıp seslendirdiği "Giden Kuşlar" şarkısıyla Batman’da seçim çalışmasını sürdürüyor.

CHP'nin Batman'da açtığı lokalin yanı sıra minibüs ile yürüttüğü seçim çalışmaları kapsamında kent merkezinde ana arterler ve kenar mahallelerde Demirtaş’ın seslendirdiği "Giden Kuşlar" şarkısı ile belediye başkan adayı Enver Erdem'in seçim çalışmasını yürütüyor.

Batman'da neredeyse genel ve mahalli seçimlerde sıfır çeken CHP'nin Demirtaş'ın şarkısıyla seçim propagandası yapması, vatandaşlar tarafından HDP'ye destek olarak yorumlandı.