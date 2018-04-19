CHP 'seçime hazırız' dedi, Portakal küplere bindi

Seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanması, muhalif kesimi tedirgin etti. Yeni bir yenilginin ayak sesleri olan bu seçim günü için şimdiden "Bu bir senaryo, sandıkları koruyalım" gibi yorumlar yapılıyor, yenilginin kılıfı hazırlanıyor.

Fatih Portakal da CHP'nin "Hazırız" açıklamasından tatmin olmayanlardan biri. Twitter hesabından attığı tweet'le tepki gösteren Portakal, CHP'nin hem hazırız deyip hem de 15 gün içinde adaylarını açıklayacak olmalarına değindi.

Portakal, "Nasıl bir CHP anlamış değilim : sandık 66 gün sonra, CHP’li yetkili adaylarını 15 gün içinde açıklarız diyor. Seçime hazırız derken, hazır olmadıklarını söylüyor aslında..." dedi.