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CHP seçim sloganını açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, 1. Meclis önünde seçim kampanyalarının startını verdi. İnce partinin seçim sloganını, "Mazeret yok, marifet var" olarak açıkladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:24
CHP seçim sloganını açıkladı

CHP'de cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunun açıklanmasının ardından seçim kampanyasının startı verildi.

Cuma namazı sonrası 1. Meclis'in önünde toplanan kalabalığa seslenen İnce, "Gençlere sesleniyorum, öğrencilerim, evlatlarım. Unutmayınız geçmişle bugünü kavga ettirenler geleceği kaybederler. Ben geleceğimizi geri almak istiyorum. Bu milletin evlatlarına atom fiziği anlattım, nükleer fizik anlattım. Şimdi ben bu memleketin evlatlarına iş bulacağım, aş bulacağım. Kadınlarımız, sizinle beraber kazanacağız bunu" dedi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:24
  1. Yalova
  2. CHP
  3. Muharrem İnce
  4. Cumhurbaşkanı adayı muharrem ince

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