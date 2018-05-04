CHP seçim sloganını açıkladı

CHP'de cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunun açıklanmasının ardından seçim kampanyasının startı verildi.

Cuma namazı sonrası 1. Meclis'in önünde toplanan kalabalığa seslenen İnce, "Gençlere sesleniyorum, öğrencilerim, evlatlarım. Unutmayınız geçmişle bugünü kavga ettirenler geleceği kaybederler. Ben geleceğimizi geri almak istiyorum. Bu milletin evlatlarına atom fiziği anlattım, nükleer fizik anlattım. Şimdi ben bu memleketin evlatlarına iş bulacağım, aş bulacağım. Kadınlarımız, sizinle beraber kazanacağız bunu" dedi.