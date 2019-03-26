CHP seçim otobüsü, HDP'nin Adana mitingine seçmen taşıdı!
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Adana'daki konuşması için CHP'nin adayı Zeydan Karalar'a ait seçim otobüsü ile miting alanlarına seçmen taşındı.26 Mart 2019 Salı 19:04
CHP, HDP'nin Millet İttifakı'nda olduğunu her ne kadar gizlemeye çalışıyor olsa da her geçen gün, yeni kanıtlar gün yüzüne çıkıyor.
CHP ve İyi Parti'nin, örtülü ittifak yaptığı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Adana'da düzenlediği mitingde, tam destek verdiği görüntülendi.
Temelli'nin yaptığı konuşma sırasında, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın seçim otobüsleri ve anons arabaları miting alanına seçmen taşıdı.
Seçmen taşımakla yetinmeyen araçlardan, anons ve başkan adayı Karalar'ın şarkıları çalındı...
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