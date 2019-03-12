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CHP Sarıyer Belediye Başkanı Genç: “Geçici çözümlerle bu işler olmaz"

CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, semt pazarını gezip pazarcı ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

12 Mart 2019 Salı 19:01
CHP Sarıyer Belediye Başkanı Genç: “Geçici çözümlerle bu işler olmaz"

CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, semt pazarını gezip pazarcı ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Genç, “Süreci çok iyi irdelemek ve hatanın nerede olduğunu tespit edip onun üzerine gitmek lazım. Yoksa geçici çözümlerle bu işler olmaz. Genel anlamda herkes fiyatlardan şikayetçi”dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, seçim çalışmaları kapsamında Reşitpaşa Mahallesi’ndeki pazarı gezdi. Gezisine AK Parti seçim standına başarılar dileyerek başlayan Genç’e ilgi yoğundu. Pazarcıların ve alışveriş yapan vatandaşların sıkıntılarını ve isteklerini dinleyen Genç, yer ayarlanabildiği takdirde kapalı pazar yeri sözü verdi. Başkan Genç’e desteklerini bildiren pazarcıların “Gecekonduları ne yapacağız?” sorusuna ise Başkan Genç, “Bütün hedefimiz onları kurtarmak. Ahtım olsun” diye cevap verdi. Babasının da bir pazarcı olduğunu söyleyen Başkan Genç, gelen bir soru üzerine birilerinin pazarlarda çok sayıda tezgah kiralamasının suistimale yol açtığını da belirtti.



“Problem burada pazarcının sattığı 3-5 liralık mesele değil”


Genel olarak pazarda herkesin fiyatlardan şikayetçi olduğunu söyleyen CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, “Sebzeci esnafı son zamanlarda oluşturulan satış yöntemini soruyor. Bundan sıkıntıları var tabi onların. Biz de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Problem burada pazarcının sattığı 3-5 liralık mesele değil. Bu işin temeline inmek gerekiyor. Yani ta tarlada bu işin üretiminden başlıyor. Çünkü üretim maliyeti yüksek, yol maliyeti yüksek. Bunlara gelene kadar bunlar en son tüketiciyle karşı karşıya kalan arkadaşlar. O noktaya kadar gelen süreci çok iyi irdelemek ve hatanın nerede olduğunu tespit edip onun üzerine gitmek lazım. Yoksa geçici çözümlerle bu işler olmaz. Genel anlamda herkes fiyatlardan şikayetçi ve pazarcı olarak yoğun ama alışverişçi olarak çok yoğun olmayan bir pazardı” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 19:01
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