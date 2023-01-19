CHP şakşakçıları 13 milyara kör!

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Merkezi idarenin İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderdiği milyarlarca liralık ödeneği, yandaş sanatçıları semirtmek için düzenlenen konserlerde harcayan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehrin kötü yönetiminin faturasını AK Parti Hükümeti ve Ulaştırma Bakanlığına kesmeye çalışıyor. Soyer ve zillet medyasının, İzmir raylı sistemine sadece 3 bin liralık ödenek ayrıldığı yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Bakanlık kaynakları, Sözcü, Cumhuriyet, Birgün ve Karar gazetelerinde yer alan haberlerin aksine İzmir’in raylı sistemlerde aslan payını aldığını belirtti. Ankara-İzmir hızlı tren hattı için 13 milyar TL, Torbalı Ödemiş Çatal Tire Hattı için 125 milyon TL, Tepeköy Selçuk Yerli Sinyalizasyon 20 milyon TL, Menemen Aliağa Sinyalizasyon 40 milyon TL bütçe ayrıldığı belirtildi.

İzmir'e hızlı tren

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, Başkan Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Yatırım Programı’nda Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi için yaklaşık 13 milyar TL bütçe ayrıldığı görülüyor. 2023 Yılı Yatırım Programı’nda kamu kurumları tarafından yürütülecek 3 bin 546 ana proje olmak üzere, 10 bin 915 projeye toplam 454.2 milyar lira ödenek tahsis edildi. Programda kamu kurumları tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarı yaklaşık 4.1 trilyon lira oldu. 2022’de 5 bin 86 projenin öngördüğü yatırımlar tamamlanırken 2023 programında 3 bin 607 yeni proje dahil edildi. Soyer ve zillet medyasının diline doladığı “Halkapınar-Otogar Metrosu projesi”nin bakanlığın öncelikli proje kategorisinde olmadığı belirlenirken, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi için yaklaşık 13 milyar TL bütçe ayrıldığı vurgulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2012 yılında yapımına başlanan ve 2024 yılında hizmete girmesi beklenen Ankara (Polatlı)- İzmir (Menemen) arasındaki 624 kilometrelik Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinin alt yapı, elektrifikasyon, kontrollük, müşavirlik, sinyalizasyon ve üst yapı işleri için 2023 yılı için 12 milyar 967 milyon 286 bin TL bütçe ayrıldı. Hızlı trenin inşası için 8 milyar 390 milyon 86 bin TL dış kredi kullanılacak.

Raylı sistem silbaştan

Demiryolu inşası ve yenileme çalışmaları için Torbalı Ödemiş Çatal Tire Hattı (Danışmanlık- Elektrifikasyon, Sinyalizasyon) - 125 milyon TL. Tepeköy Selçuk Yerli Sinyalizasyon 20 milyon TL. Menemen Aliağa Sinyalizasyon 40 milyon TL.

Muhalefet ve medyası İzmir’in yatırım alamadığı yönünde bir algı oluşturmak istesede, gerçekler çok farklı. Karayolu çalışmalarında da İzmir ciddi bir destek aldı. Aliağa- İzmir bölünmüş yol 3 milyon 695 bin TL, Torbalı Ödemiş Kiraz yolu 54 milyon 618 bin TL, Belevi- Tire 2 milyon 372 bin TL, İzmir-Çeşme 13 milyon 981 bin TL, Bornova Turgutlu Salihli 6 milyon 218 bin TL, Torbalı-Kemalpaşa köprülü kavşağı 5 milyon TL, Otoyol Kavşağı Torbalı Belevi Devlet Yolu 1 milyon 651 bin TL, İzmir -Aydın Otoyolu 90 milyon, İzmir Çeşme Ayrımı Balıklıova Mordoğan Karaburun 45 milyon TL kaynak aktarımı yapıldı. İzmir Limanı Modernizasyonu içinde 75 milyon 522 bin 531 TL kaynak ayrıldığını ifade eden bakanlık kaynakları, İzmir Adnan Menderes Havaalanı Rehabilitasyonu için 36 milyon TL aktarıldı.