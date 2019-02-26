CHP, Saadet Partisi ile olan ittifakı itiraf etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Rize İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Saadet Partisi ile kurdukları ittifakı itiraf etti. Saadet Partisi CHP ile ittifakı inkar ediyordu.

"Saadet ve İYİ Parti ile ittifak halindeyiz"

Özel, şöyle devam etti:

"54 milyon seçmenin oyuna millete hizmete talibiz. Seçmenin doğduğu yere bakmıyoruz. Seçmenin etnisitesine, mezhebine bakmıyoruz. Geçmişte hangi partiye oy verdiğine bakmıyoruz. Özellikle Rize'de en çok AK Parti'lilerden oy bekliyoruz. Orduyu, yargıyı yöneten kişi gelmiş muhalefet partisini de yönetecek. Kiminle ittifak kuracağımıza karışıyor. 'Onu söyle, bunu söyle, bunu yap.' Çok net bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran'da resmen, bu seçimde de kısmen İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak halindedir. Bu ruha uygun davranıyoruz ve davranmaya devam edeceğiz. Onun dışında kimseyi ötekileştirmiyoruz, itmiyoruz, kakmıyoruz. Resmi bir ittifak halinde değiliz. 82 milyona hizmet edecek şekilde 54 milyondan da oy bekliyoruz."