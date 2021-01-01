CHP rezalette kendini aştı! 2020’de usulsüzlük ve yolsuzluklarına tecavüzü de eklediler

Zekeriya Say İstanbul

Türkiye için zaferler yılı olan 2020, CHP için hüsran yılı oldu. Sadece bir sene içerisinde patlayan taciz, tecavüz ve rüşvet skandalları CHP’nin gerçek yüzünü gözler önüne serdi. CHP’li belediyelerin salgın boyunca gösterdiği düşük performans ise pandeminin seyrini olumsuz etkilerken, hizmet namına yaptıkları tek şey AK Parti döneminde bitirilme aşamasına gelen projeleri açmaktan ibaret oldu.

Hizmet değil şov yaptılar

Virüs salgını CHP’li belediyelerini ihmalkârlığı sonucu daha da büyüdü. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sefer sayılarını yüze 40 azaltması toplu taşımayı felakete sürükledi. Hizmetten ziyade şov üreten CHP’li İmamoğlu’nun aymaz tavrı, bir senede İstanbul’u 25 yıl geriye götürdü. Peşi sıra yaptığı tatiller, sahte Fatih tablosuna verdiği 6.5 milyon lira ve bürokratlarının başörtülü kadınlara takındığı çirkin tavra sessiz kalmasıyla maşeri vicdanı yaralayan İmamoğlu, bütün kredisini bir yılda tüketti. İstanbul’un kaynaklarını da kurutan İmamoğlu, 20 milyar lira iç borç, 580 milyon dolar da dış borcu omuzlarımıza yükledi. Haliç’ten yeniden pis kokular gelmeye başlarken, prestij niteliğindeki projeler birbiri ardında durduruldu. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da icraat üretmekten ziyade algıya oynadı. Yavaş hakkında bir başka CHP’li Sinan Aygün hakkına ortaya atılan 25 milyon liralık rüşvet ise skandallar zincirini başlattı.

Rüşvet, taciz, tecavüz

CHP’li Menemen Belediyesi’ndeki 50 milyonluk vurgun dudak uçuklattı. Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı. CHP’li Ceyhan Belediyesi’nde de 300 milyon liralık rant vurgunu ortaya çıktı. Başkan Kadir Aydar tutuklandı. CHP’li Yalova Belediyesi’nde ise 50 milyonluk vurgun basına yansıdı. Belediye başkanı Vefa Salman görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle görevden alındı.

Bütün bunların yankısı kamuoyunda sürerken, taciz ve tecavüz foseptiğinin de kapağı aralandı. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün 23 yaşındaki bir genç kızı darp ve tecavüz ettiği görüntüleri basına düştü. Akabinde ise taciz ve tecavüz rezaletlerinin ardı arkası kesilmedi. Şu ana kadar 14 CHP’li parti yöneticisi hakkında taciz ve tecavüz iddiası gündeme geldi. CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve üst düzey isimlerin vakaların üzerini örtmeye çalıştığı belirlendi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın yasak ilişki nedeniyle şantaja uğraması da 2020 yılını sön günlerinde basına yansıdı.

Terösitlere diyet ödediler

CHP, yerel seçimlerde HDP ile yaptığı diyeti de çirkin şekiller de ödedi. İstanbul’da PKK/KCK’ya yönelik yürüttüğü soruşturmada Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un da aralarında bulunduğu 19 kişi, gözaltına alındı. Yavuz tutuklandı. CHP’nin, HDP-İP desteğiyle ele geçirdiği İBB’de de büyük bir skandal yaşandı. Kültür A.Ş.’ye bağlı İstanbul Kitapçısı’nın adeta terör kütüphanesine dönüştüğü ortaya çıktı. İmamoğlu yöntimindeki İstanbul Kitapçısı’nında Selahattin Demirtaş ile Paris’te öldürülen PKK’lı terörist Sakine Cansız gibi teröristlerin kitapları satışa sunulduğu ortaya çıktı.

Antalya’nın CHP’li Konyaaltı Belediye Meclisi, Ankara Tren Garı’ndaki patlamada ölen terör sempatizanı Emek Partili Korkmaz Tedik’in adını parka verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Belko Ankara Kömür ve İhtiyaç Maddeleri şirketinde şef olarak R.K. uyuşturucu taşırken yakalandı. CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi’nin, PKK’nın siyasi tetikçisi HDP ile yaptıkları ortak Anayasa çalışması ise bütün bu rezaletlerin tuzu biberi oldu.