CHP resti çekti! 'Kılıçdaroğlu aday olmazsa...'

HDP’li bakan, ihale meseleleri, son olarak da İYİ Parti Genel Başkanı’nın “Kazanacak aday Kılıçdaroğlu mu?” sorusuna, “İyi bir soru olmadı. Henüz bilmiyorum” sözleriyle başlayan yanıtı “Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında soğuk rüzgârlar esiyor, masa dağılıyor” yorumlarına neden oldu. Hürriyet yazarı Hande Fırat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile altılı masadaki krizi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını konuştu. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmayı Kuşoğlu'nun Altılı Masa'da yeni kriz çıkartacak açıklamaları...

CHP'nin adayı kesin Kılıçdaroğlu mu?

- CHP’nin adayı kesin olarak Kemal Kılıçdaroğlu mu?

Kuşoğlu: Kesin ve çok da normal. Ana muhalefet partisi genel başkanını aday çıkarmalı.

- Peki Akşener kendisine sorulan soruya neden “Bu iyi soru olmadı” yanıtını verdi, desteklemiyor mu?

Kuşoğlu: Bence Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekliyor ama bir karar almadı.

Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır

- 6’lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu’nu destekliyor mu?

Kuşoğlu: Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır.

Akşener Mansur Yavaş'ı getirirse

- Akşener masaya başka isim getirirse ne olur? Mansur Yavaş ismini getirir mi?

Kuşoğlu: Konsensus aranır ama Mansur Bey, adının masaya getirilmesini kabul etmez. Meral Hanım da getirmez.

- Akşener seçimin riske atılamayacağını söyledi. Anketleri masaya getirirse?

Kuşoğlu: Anketlerle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı tespit etmek doğru mudur? Anketler popülariteyi gösterir sadece. Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir. En büyük partinin isteği olmazsa bozulur.

Tehdit, şantaj, para ile birçok kişi kullanılmaya çalışılıyor!

"Altılı Masada çatlak yok ancak birbirine zıt siyasi zihniyetler buluştu. Çok özel bir durum" diyen Bülent Kuşoğlu, şu iddialarda bulundu:

- 6’lı masanın HDP sorunu yok, masada yoklar. 6’lı masa niye HDP’ye bakanlık versin ki? İktidar olmak isteyen 6’lı masa. Ancak iktidar manipülasyon yapıyor. CHP, HDP’den uzaklaşsa iktidar onlarla yakınlaşacak.

- Son dönemde 6’lı masaya zarar vermek için tehdit, şantaj, para ile birçok kişi kullanılmaya çalışılıyor.

Adaydan önce liderler arasında protokol

6’lı masada liderler yol haritası ve ittifakın nasıl olacağını açıklayan bir protokole imza atacaklar. Görece küçük partilerden hangilerinin CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime gireceklerine de karar verilecek. Peki nasıl bir yapı kurulması bekleniyor?

- Kemal Bey seçilirse liderlerin başkan yardımcısı olması gündeme gelebilir. Belki de liderler bir kurul olarak kararnamelerde imza sahibi olacaklar.

- Başkan yardımcılıklarının, bakanlıkların paylaşımı da konuşulacak.

- Tüm bu süreç ekim ayından itibaren masanın gündeminde.

Geçiş döneminde partili cumhurbaşkanı olacak

- Gelelim Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda partinin başında kalıp kalmayacağı tartışmasına. Aslında Kılıçdaroğlu başından beri “Partisiz Cumhurbaşkanlığı’nı” savunuyordu. Ancak Kuşoğlu bu konuda geçiş dönemi için fikir değişikliğine gidildiğini açıkladı:

- “Cumhurbaşkanı seçildiğinde bir geçiş dönemi yaşanacak. Bu süreci atlatana kadar hem cumhurbaşkanı hem de genel başkan olarak kalması gerekiyor.

- Geçiş dönemi ne kadar kısa olursa o kadar iyi.”