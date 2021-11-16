CHP PM üyesinden skandal "NATO" çıkışı

Türkiye'nin yararına olabilecek her şeyin karşısında duran CHP'den yine şaşırtmayan bir çıkış geldi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan, tezkereye 'hayır' diyen, ABD'den demokrasi isteyen CHP'nin Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt, skandal bir açıklamaya imza attı. Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programına katılan Öğüt, NATO'nun Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini savundu. NATOnun demokrasi derdi olmadığını açıklarken bunu Türkiye'ye bir müdahalede bulunulmamasına bağlayan Öğüt'ün sözleri, azılı AK Parti düşmanı sunucu Ayşenur Arslan'ı bile şaşırttı. Türkiye'ye müdahale edilmesi gerektiği fikriyle açıklamalarını sürdüren Öğüt'ün, "Ben şunu söylüyorum. NATO, uluslararası emperyalizmin askeri gücü, biz de oranın üyesiyiz. Problem yok ama bu NATO'nun, Avrupa'nın, Türkiye'de demokrasi olsun diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı." ifadeleri üzerine Arslan, "Ay ne yapardı canım müdahale derken?" dedi.